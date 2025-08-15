La Virgen de la Palma, mecida por las aguas de la Bahía de Algeciras

El fervor más profundo y el costumbrismo más arraigado se encuentran cada 15 de agosto a orillas de El Rinconcillo. Desde hace medio siglo, entre la arena dorada y bajo el sol de la canícula, se recibe con vítores, aplausos y bajo una nube de agua salada aventada por niños y mayores a una pequeña imagen de la Virgen de la Palma. Salida de las magistrales manos del recordado Nacho Falgueras, la humilde talla de piedra porta una palma sobre el pecho y habita durante todo el año bajo las aguas del Estrecho.

Arropada por las corrientes en su gruta durante todo el año, los integrantes de la Sociedad Federada de Pesca El Mero se encargan de emergerla cada día de la Asunción para ser mecida por las aguas de la bella Bahía y recibir el calor de su pueblo durante unas horas en tierra. Es una estampa única cargada de pureza, de símbolos que identifican y diferencian a un pueblo del resto. Una estampa única.

Miles de personas se congregaron este viernes un año más, y van 50, en El Rinconcillo para recibir a Nuestra Señora de La Palma, la patrona y alcaldesa perpetua de Algeciras, en la cuadragésimo octava edición de la Romería Marítima en su honor, ya que hubo dos años sin estos cultos por la pandemia. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía desde 2014, la Romería Marítima reúne en el popular arenal algecireño a familias de toda clase y condición dispuestas a pasar un día de playa y sumarse a las muestras de cariño que profesa toda la ciudad a su patrona.

Organizada desde 1974 por la Sociedad Federada de Pesca El Mero, que preside Javier Palacios, con la colaboración del Ayuntamiento, la devoción por La Palma arranca desde los pantalanes de la dársena de El Saladillo. Allí, a las nueve de la mañana zarparon rumbo a la ensenada de Getares, donde se localiza la gruta submarina, un grupo de embarcaciones con los expertos buzos a bordo. Apenas hicieron falta unos minutos para que la maestría de los submarinistas obrara el milagro de cada agosto. Poco antes de las diez, la talla de la Virgen de la Palma ya se encontraba a bordo de la embarcación.

La embarcación con la Virgen de la Palma, una vez emergida. / Erasmo Fenoy

Comenzaba entonces la Romería Marítima. Los navíos, en hilera y haciendo sonar sus bocinas, navegaron hasta las abrigadas aguas de la Bahía de Algeciras. Durante unas dos horas, al son de las aguas y el oleaje, los participantes compartieron la convivencia en torno a la Virgen con café, bocadillos, tortillas y bebidas. Casi el mismo menú se tomaba ya en las cientos de mesas de playa apostadas en la arena, a unos 300 metros de la embarcación con la imagen, para amenizar la espera. Muchos habían llegado a la playa desde temprano para no perder detalle y coger los mejores sitios, los más cercanos al agua.

Cuatro hombres hacen tiempo jugando a las cartas en la playa. / Erasmo Fenoy

Sobre las 12:30, la expectación fue en aumento. Y mientras muchos chiquillos jugaban en la arena y se bañaban ajenos al ajetreo, cientos de personas comenzaron a formar el pasillo para recibir a la Virgen. Con casi 30 grados y bajo un sol de justicia, la embarcación arribó a la costa sobre la una. Un grupo de integrantes de El Mero trasvasó a la imagen a una parihuela delicadamente decorada con flores de color blanco y rosas, símbolos de pureza. El alcalde, José Ignacio Landaluce, como máximo representante de la representación institucional reunida en la playa, colocó a la Virgen una medalla antes de que, como manda la tradición, todo el público congregado hiciera el pasillo a la Virgen con un pórtico de agua salada lanzado al viento con sus manos.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, recoloca la medalla de la Virgen en su altar. / Claudio Palma

Ya en tierra, la Virgen de la Palma quedó instalada en el altar habilitado en la Plaza Virgen del Carmen, junto al Bar Antonio, para ser venerada por los fieles y devotos. Entre los primeros, un niño que besó a la imagen en señal de respeto y devoción y siguiendo la tradición familiar. Y tras él, una larga hilera de personas dispuestas a rendir culto antes de la vuelta, ya al caer la noche, a las aguas del Estrecho.

Un niño besa la imagen en el altar. / Claudio Palma

La leyenda de la Virgen que decidió quedarse

La tradición en torno a La Palma se nutre también de una leyenda que remonta sus orígenes al siglo XVII. Según el relato popular, un buque genovés procedente de Italia buscó refugio en el puerto de Algeciras durante un fuerte temporal. Cada intento de zarpar rumbo a Cádiz era frustrado por la tormenta, hasta que los marineros comenzaron a aligerar la carga. Al descargar un viejo cajón de madera, las aguas se calmaron de inmediato y el viento amainó, permitiendo la partida. En su interior había una Virgen de mármol de Carrara, que sostenía una palma en la mano. Los algecireños no tardaron en interpretar el prodigio: aquella imagen no quería seguir su camino, sino quedarse para siempre en la ciudad.

Hoy, más de tres siglos después, Algeciras sigue rindiendo honores a la Virgen de La Palma, patrona de la ciudad, en una cita que combina fe, mar y celebración popular.