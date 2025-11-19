Algeciras celebra este jueves un Pleno para aprobar un suplemento de crédito de 6,8 millones

El Ayuntamiento de Algeciras celebrará este jueves, 20 de noviembre, a las 12:00, un Pleno urgente y extraordinario con un único objetivo: aprobar la modificación presupuestaria que permitirá incorporar 6.825.473,65 euros del remanente líquido de tesorería al Presupuesto de 2025. La convocatoria fue acordada este miércoles por la junta de portavoces, presidida por el teniente de alcalde Javier Vázquez Hueso.

La propuesta que se eleva a Pleno contempla destinar alrededor de cinco millones de euros a reforzar servicios esenciales, como el suministro eléctrico del alumbrado público, la limpieza de playas, el mantenimiento y reparación de parques y jardines o el servicio de ayuda a domicilio.

Ademas, se amortirzarán de forma anticipada 1.877.312,15 euros, que permitirá liquidar antes del 31 de diciembre los 13 préstamos bancarios aún vigentes, concertados entre 2006 y 2011. Algunos de estos créditos aplicaban tipos de interés de hasta el 7%, por lo que la cancelación anticipada permitirá un ahorro aproximado de medio millón de euros en intereses.

Con esta operación, el Ayuntamiento pondrá fin a toda su deuda con entidades financieras privadas, un objetivo anunciado por la delegada de Hacienda, María Solanes,. “Con esta amortización anticipada, Algeciras cierra definitivamente la puerta a una deuda con los bancos que nos lastraba y que hemos sido capaces de resolver con responsabilidad, disciplina y trabajo constante”, ha subrayado.

La edil recordó este martes que el remanente líquido de tesorería asciende actualmente a 38,8 millones de euros, tras haber pasado de los 105 millones negativos registrados en 2010 al superávit actual. “Es una oportunidad histórica”, señaló Solanes, destacando que este saneamiento permite afrontar el pago anticipado.

Tras cancelar estos 13 préstamos, la única deuda municipal restante será la estructurada con el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Ordenación y otros mecanismos del ICO, que suman alrededor de 247 millones de euros, con vencimiento previsto hasta 2070. No obstante, el Ayuntamiento prevé realizar amortizaciones anticipadas cuando sea posible. “Es una deuda controlada y ordenada”, afirmó Solanes.