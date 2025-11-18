El Ayuntamiento de Algeciras prevé liquidar 13 préstamos bancarios por 1,8 millones antes de final de año

El Ayuntamiento de Algeciras prevé liquidar antes de que acabe el año toda la deuda pendiente con los bancos y que asciende a 1,8 millones de euros. Se trata de 13 préstamos concertados con varias entidades financieras desde mediados de la década de 2000 con tipos de interés que, en algunos casos, alcanzan el 7%. La operación, anunciada varias veces en los últimos meses por la concejal de Hacienda, María Solanes, tiene ya fecha en el calendario para materializarse.

El equipo de gobierno someterá este jueves a una sesión plenaria extraordinaria la modificación de varias partidas presupuestarias para incorporar 6.825.473,25 euros del remanente líquido de tesorería al presupuesto de 2025. De esta cantidad, los citados 1,8 millones se emplearán en cancelar la deuda bancaria mientras que los 5 millones restantes se utilizarán para suplementar partidas de gastos y servicios como la ayuda a domicilio, playas o parques y jardines.

"Es una oportunidad histórica. Vamos a cancelar la deuda bancaria de corporaciones anteriores gracias a que tenemos un remanente líquido de tesorería positivo, la hucha municipal", ha enfatizado solanes. La edil ha explicado que el remanente líquido de tesorería se sitúa en 38,8 millones de euros -de los que saldrán los 6,8 millones- mientras que en 2010 era de 105 millones en negativo.

La deuda, ahora solo con el Ministerio

La amortización anticipada de los 13 préstamos bancarios dejará al Ayuntamiento de Algeciras con toda la deuda estructurada a través del Fondo de Ordenación y otros mecanismos de pago aplazado del Ministerio de Hacienda. Son aproximadamente 247 millones de euros cuyo pago está concertado hasta el año 2070. "Pero al contar con un tipo de interés sensiblemente más ventajoso que el que dan los bancos, la intención es ir amortizando anticipadamente para no llegar a esa fecha", según Solanes.

La misma operación se acometerá ahora con la deuda bancaria, ya que entre los 13 préstamos que ahora se pretenden saldar hay contratos cuyo vencimiento estaba fijado en 2029 y 2030. Al pagarse antes de lo previsto, la entidad local ahorrará medio millón de euros en intereses. "Nos partimos la cara por Algeciras. Y sabíamos que con la herencia recibida era muy difícil llegar al día de hoy, pero lo estamos consiguiendo. Queda mucho por hacer", según Solanes.

El kiosko interior del ayuntamiento de Algeciras. / Claudio Palma

Suplemento para servicios

La otra gran pata de la operación, los 5 millones de euros que se incorporarán al presupuesto, permitirán pagar servicios ya prestados y cuyo importe ha resultado superior al previsto inicialmente, según el Consistorio. Es el caso de la ayuda a domicilio, donde el número de horas prestadas por la plantilla (450 personas) para los más de 1.400 usuarios ha sido superior al calculado al inicio del año.

También habrá fondos para saldar cuentas con las concesionarias del mantenimiento de las playas y parques y jardines. "Son facturas de servicios ya prestados pero contra partidas en las que ya no quedaba crédito y que se tienen que pagar", ha destacado la edil. Solanes ha aprovechado para asegurar que la deuda comercial "se queda a cero cada mes" mientras que las cuentas de 2026, que serán presentadas "en las próximas semanas" se afrontarán ahora de una forma más desahogada al taparse el agujero de los préstamos bancarios.