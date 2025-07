El PSOE e IU exigen explicaciones al Ayuntamiento de Algeciras por el aumento de la deuda bancaria en 15 millones en un año

Algeciras/El PSOE e Izquierda Unida en Algeciras han reclamado este viernes explicaciones al equipo de gobierno del PP por el incremento de la deuda viva (bancaria) del Consistorio hasta los 256,2 millones de euros en 2024, quince millones más que el año precedente, según los datos del Ministerio de Hacienda publicados por Europa Sur.

La secretaria general de los socialistas y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha compartido su preocupación por el hecho de que Algeciras fuera el único de los ocho municipios del Campo de Gibraltar que incrementó su endeudamiento con los bancos. "Esto no sólo convierte a Algeciras en uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España, el quinto con mayor deuda de Andalucía, sino que a esto, además, hay que sumar otra realidad aplastante: la de la deuda que se mantiene con proveedores, acreedores y empresas concesionarias, que, sumada a la de los bancos, arroja una cifra de en torno a los 300 millones de euros", según Arrabal. Los socialistas han denunciado que la situación se produce a pesar de la subida de impuestos y la precariedad -según el partido- "con la que se prestan los servicios públicos, entre ellos la limpieza y el transporte".

“Landaluce y sus concejales podrán seguir mintiendo y tratando de engañar a los ciudadanos, diciendo que toda la culpa es del PSOE, pero la preocupante realidad es la que es que llevan más de 14 años gobernando y que la deuda de Algeciras, bajo su mandato, no ha dejado de aumentar, año tras año, a pesar de estar recaudando más, tras subir impuestos y tasas, y a pesar de tener las barriadas abandonadas, las aceras rotas y llenas de matojos, las calles llenas de baches y socavones, los contenedores de basura destrozados, el transporte urbano deficiente, con muchas zonas por las que no pasan los autobuses o no se sabe cuándo pasan...”, ha advertido la portavoz del Partido Socialista.

Para la líder del principal partido de la oposición, el alcalde de Algeciras y presidente local del PP debería “dar la cara”, dejarse de “fotos de postureo” y explicar públicamente “qué está haciendo con el dinero de todos los algecireños, cómo es posible gestionar tan mal unas arcas públicas, en qué se está gastando lo que recauda cuando no sólo es incapaz de reducir deuda, sino que no para de incrementarla, y, mientras tanto, ni la ciudad está limpia, ni se compran contenedores y papeleras, ni se invierte en asfaltado y acerado, ni se mejora el servicio de autobuses, ni nada de nada de nada”.

La deuda bancaria pasó en 2024 de 240,6 millones de euros a 256,2, lo que supone un incremento de 15,5 millones de euros más en el último año. En términos absolutos, la también llamada “deuda viva” de Algeciras se encuentra al mismo nivel de las de ciudades como Málaga (256 millones de euros) y Sevilla (266 millones de euros), aunque con una población bastante menor (124.978 habitantes, según cifras oficiales), lo que incrementa considerablemente la deuda por habitante, hasta el punto de que cada vecino tendría que pagar 2.050 euros para saldar la cuenta del Ayuntamiento de Algeciras con los bancos.

Además, cabe recordar que el gobierno local de Landaluce ha aprobado este año refinanciar una parte considerable de la deuda a largo plazo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que implica que, en el mejor de los casos, Algeciras no terminaría de pagar la deuda incrementada durante los años de gobierno del PP hasta el año 2070.

IU también protesta por la deuda

Izquierda Unida Algeciras también se ha pronunciado por el aumento del endeudamiento de la entidad local. “Estos datos oficiales contrastan con el discurso del equipo de gobierno, que pretende esconder la más que delicada situación financiera del consistorio detrás de un discurso faltón, carente de rigor y triunfalista”, ha sostenido la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso; a la vez que añadía que “el supuesto milagro económico de Landaluce no resiste el más mínimo contraste con la realidad, por muchas veces que repita esa mentira”.

Para Izquierda Unida resulta "grotesco" que Landaluce siga justificando su gestión económica, tras 14 años de gobierno, en la herencia recibida. "Y que lo haga mientras continúa ocultando la auditoría pagada con dinero público en los primeros tiempos de su mandato y obviando que el PP también forma parte de la gestión municipal en anteriores periodos", según Alonso.