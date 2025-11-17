Reunión por la seguridad en el barrio de La Caridad de Algeciras: mucha “lectura positiva” y pocas explicaciones

La Junta Local de Seguridad convocada tras el robo nocturno a varios puestos del mercado Ingeniero Torroja de Algeciras —un suceso ocurrido en la madrugada del 7 de noviembre sin que el vigilante se percatara— prometía despejar dudas, fijar medidas y trazar una hoja de ruta para el barrio de La Caridad (o del Carmen). Prometía, al menos. Lo que finalmente dejó fue un curioso ejercicio de comunicación institucional en el que abundaron los participantes, los agradecimientos y la “lectura positiva”; y en el que, paradójicamente, faltó lo único que los vecinos esperaban: contenido.

Tanto el Ayuntamiento como el PSOE han difundido este lunes, cada uno por su lado, sendas notas de prensa que parecen el eco actualizado de aquel célebre diálogo de los Hermanos Marx: “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte”. En esta versión algecireña, la parte contratante asegura que todo va bien; la parte contratante de la otra parte asegura que nada va bien; y los residentes continúan preguntándose qué se va a hacer exactamente a partir de mañana.

Una mesa repleta de asistentes, no de medidas

La reunión, presidida por el alcalde José Ignacio Landaluce en una zona sin goteras del museo municipal, congregó a una amplia representación institucional: varios tenientes de alcalde, técnicos municipales, Policía Local, Policía Nacional, asociaciones vecinales, comerciantes y grupos políticos. Una mesa plural, nutrida y aparentemente dispuesta a abordar la situación del barrio con seriedad.

Sin embargo, la nota del Ayuntamiento detalla con precisión la lista de cargos presentes, pero no el contenido sustancial de la sesión. Sí se explica, eso sí, que los datos policiales reflejan un “paulatino descenso del número de delitos” y que la presencia policial continuará para “aumentar la percepción objetiva de seguridad”, expresión que, por sí sola, podría alimentar otro guion cómico: ¿la percepción objetiva es percepción o es objetividad? ¿Y si es percepción, cómo puede ser objetiva?

Entre los logros mencionados, el Consistorio insiste en recordar la apertura de las capillas de San Antón y del Cristo de la Alameda (también con humedades), así como la reparación de filtraciones en el museo municipal (pendiente desde de ejecución desde enero de 2024), y proyectos culturales que, según la versión municipal, “proyectan en positivo” al histórico barrio de La Caridad. También se aborda la presencia de ONG en locales concentrados en una misma zona, que —siempre según el comunicado— pueden generar una “sensación subjetiva de inseguridad”.

Lo que no aparece por ninguna parte es una relación de medidas nuevas, acciones concretas o un plan inmediato para responder al clima de preocupación vecinal tras los últimos sucesos.

De ahí que la frase final del alcalde —“se constatan una serie de proyectos que van a seguir proyectando en positivo esta zona histórica de Algeciras”— se quede flotando en el aire como una elegante voluta de humo: visible, correcta… pero inaprensible. ¿Qué proyectos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué presupuesto? Misterio.

El Ayuntamiento de Algeciras, junto a la Policía Nacional y Local analizan la situación del barrio de La Caridad, este lunes. / Ayuntamiento de Algeciras

La réplica socialista: denuncia de falta de autocrítica

La portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha salido de la reunión con la misma información que traía. En su comunicado reclama “un poco de autocrítica” al Gobierno local y critica que, pese a la gravedad de la situación que viven vecinos y comerciantes, el equipo de Landaluce no ha sabido concretar qué actuaciones se han puesto en marcha en 2025 ni cuáles prevé ejecutar en 2026.

La dirigente socialista reconoce la labor policial y la implicación de asociaciones vecinales y comerciantes, pero insiste en que los problemas de convivencia no son repentinos: llevan años acumulándose. Y recuerda que el PP gobierna desde hace 14 años, durante varios de ellos con mayoría absoluta.

Arrabal también apunta al proyecto europeo “Barrio de la Caridad”, del que —señala— se perdieron 8 millones de euros por una gestión insuficiente. “Adecentar unas cuantas calles y poco más”, resume, poniendo el énfasis en que el deterioro del barrio no se resolverá únicamente con medidas policiales.