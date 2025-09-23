El Ayuntamiento de Algeciras retoma el contrato pendiente desde enero de 2024 para reparar las humedades del Museo Municipal

El Ayuntamiento de Algeciras busca poner fin a las humedades y cubos para recoger las goteras en el Museo Municipal. La entidad local ha anunciado el comienzo, la próxima semana, de las obras de un contrato valorado en casi 27.000 euros para reparar las filtraciones que sufre el histórico inmueble del antiguo Hospital de la Caridad.

La intervención consistirá en un conjunto de actuaciones puntuales en varias plantas y estancias del edificio para "eliminar o minimizar las filtraciones" procedentes del exterior o de las propias instalaciones interiores y así acabar con las humedades. Los obreros arreglarán la cubierta del claustro sustituyendo las juntas y sellándolas. También se cambiarán dos ventanas y se actuará en las paredes de las salas de la planta baja que dan a la calle Teniente Miranda.

Se trata de un contrato adjudicado por casi 27.000 euros a la empresa Carrillo Dávila, con un plazo de ejecución de 35 días, que estaba pendiente de ejecución desde enero de 2024, cuando fue formalizado. Europa Sur ya se interesó por este servicio el pasado mes de marzo de este año, cuando el paso de varias borrascas consecutivas pusieron en evidencia los problemas del inmueble. Entonces, a preguntas de este periódico, el gobierno local explicó por escrito que "cuestiones ajenas al proyecto" -sin concretar cuáles- impidieron su inicio y que las actuaciones de reparación comenzarían "una vez que el tiempo mejore". Desde entonces no se han licitado ni adjudicado otras obras de mejora en el Museo Municipal, según consta en el portal de contratación del Ayuntamiento, por lo que el contrato sigue siendo el mismo que estaba pendiente de ejecución desde hace más de un año y medio.

La concejal de Cultura, Pilar Pintor, ha anunciado que se aprovechará la ocasión para renovar el contenido de la sala Manos que trabajan, una de las estancias en las que se va a actuar en esta obra. “Nuestro objetivo es renovar y embellecer este espacio de cara a dotarlo de nuevo contenido que nos permitirá conocer de manera más inmersiva la historia y cultura de nuestra ciudad”, según Pintor.

Grandes manchas de humedad en la sala del Museo Municipal de Algeciras que alberga la colección de cerámica. / Andrés Carrasco

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha matizado que el resto del museo permanecerá abierto durante la intervención. "En 2015 trasladamos las colecciones museísticas de nuestra ciudad a este inmueble, el antiguo Hospital de la Caridad, que fue cedido por el Obispado y restaurado por este equipo de Gobierno. Ahora es el momento oportuno para acometer una nueva intervención”, según el alcalde.

El Consistorio ha recordado que tiene en marcha otras intervenciones en equipamientos culturales como la sustitución de la tarima y los escalones del auditorio del Edificio Guillermo Pérez Villalta o la intervención en los azulejos deteriorados de este inmueble a la par que busca financiación supramunicipal para actuar en el Teatro Florida, que sufre el desprendimiento de placas de la fachada, entre otras deficiencias.