La Romería Marítima de la Virgen de la Palma de Algeciras, en directo

Los vecinos de la barriada de El Rinconcillo, en Algeciras, y el conjunto de la ciudad celebra este viernes una de sus tradiciones más arraigadas, la romería marítima en honor a la Virgen de la Palma. La festividad se conmemora en el día de la Asunción de la Virgen, festivo nacional y día de la patrona de la ciudad.

La festividad, que organiza la Sociedad Federada de Pesca Deportiva El Mero con la colaboración del Ayuntamiento, alcanza este año la edición número 48 aunque se celebra desde hace 50, ya que hubo dos ediciones suspendidas por la pandemia.

El evento reúne cada año a miles de personas en el arenal que esperan la llegada de la imagen, emergida desde su gruta submarina.

Europa Sur les narrará todos los detalles de esta tradición, declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía en 2014.