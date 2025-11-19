El Corte Inglés inaugura la exposición fotográfica 'Urban 25', un homenaje al arte urbano en Algeciras

El Corte Inglés de Algeciras ha inaugurado este miércoles la exposición Urban 25, una muestra que reúne el trabajo de cinco fotógrafos locales especializados en arte urbano y fotografía de calle. La colección puede visitarse en la planta baja, junto a la entrada de Hipercor, y permanecerá abierta hasta el 8 de diciembre con entrada gratuita.

La exposición reúne obras de José Roldán, Javier Puche, Alberto Salazar, Óscar Martín y Miguel Lorenzo, todos ellos pertenecientes a la Asociación Fotográfica Infocus, una de las entidades culturales más activas de la comarca. Sus imágenes exploran la vida cotidiana, las emociones y la estética de los entornos urbanos, ofreciendo perspectivas diversas sobre la relación entre las personas y la ciudad.

Durante la inauguración, los autores compartieron con los asistentes detalles sobre sus procesos creativos, así como la importancia de contar con espacios que impulsen la cultura y el talento artístico del Campo de Gibraltar. La cercanía entre público y fotógrafos dio lugar a un diálogo enriquecedor sobre técnicas, inspiración y narrativas visuales.

Urban 25 invita a los visitantes a sumergirse en una mirada plural y contemporánea del paisaje urbano, mostrando desde escenas espontáneas hasta composiciones cuidadosamente buscadas que reflejan la fuerza emocional de la calle.

La muestra, abierta en horario comercial habitual, supone una oportunidad para disfrutar de fotografía de calidad en un entorno accesible para todos.