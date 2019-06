Renfe invertirá 13,5 millones para reparar los trenes de la línea Algeciras-Madrid

El gerente de Renfe en Andalucía, Francisco Arteaga, se comprometió este jueves ante una delegación de la Plataforma del Ferrocarril del Campo de Gibraltar a minimizar los problemas que están sufriendo los trenes que enlazan Algeciras con Madrid desde que se reanudó el tráfico ferroviario, a mediados del pasado mes de mayo. La solución pasa por reparar el problema que sufren las locomotoras cuando pasan por el intercambiador de Antequera a la línea de alta velocidad, para lo que ya se ha adjudicado un contrato por valor de 13,5 millones de euros. Mientras tanto, como ya trasladó Renfe al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, habrá una locomotora de reserva para evitar que los retrasos sean muy largos en caso de que que se produzcan nuevas averías.

El portavoz de la plataforma, Manuel Triano, explicó a Europa Sur que Renfe tiene detectado desde primera hora cuál es el problema que tienen las locomotoras del servicio de larga distancia. “Ya han adjudicado un contrato para solventar los problemas detectados. Mientras se ejecutan esas reparaciones, van a poner una locomotora de refuerzo para minimizar los problemas”.

El representante de Renfe trasladó al colectivo que cuando esté finalizado el nuevo trazado de la Algeciras-Bobadilla, se podrán poner en esta línea “trenes más modernos, con mejores prestaciones, y esa puede ser la solución definitiva”.

En cuanto a la conexión con Granada, en la que han entrado en funcionamiento los llamados trenes rana -los modelos 598-, el responsable de Renfe indicó al colectivo que han sido remotorizados. “Francisco Arteaga nos ha dicho que esperan que no haya problemas. En cualquier caso, no se nos da certeza absoluta. Por el momento no ha habido problemas y van a seguir operando”, destacó Triano.

La Plataforma del Ferrocarril anuncia que se reunirá el próximo miércoles, 19 de junio, en Sevilla con el subdirector de ADIF para abordar la situación de las obras del trazado entre Algeciras y Bobadilla.