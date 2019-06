Una locomotora de reserva intentará paliar las averías en la línea Algeciras-Madrid

El alcalde de Algeciras en funciones, José Ignacio Landaluce, informa de que ha recibido por parte de Renfe la confirmación de que habrá una locomotora de reserva para evitar que los retrasos sean muy largos en caso de que que se produzcan nuevas averías en la línea que une Algeciras y Madrid. El regidor señala que aún no se ha localizado el problema técnico que está produciendo estas averías, que se originan en el paso de los trenes por la línea de alta velocidad entre Antequera y Madrid.

El regidor también indica que Renfe tiene previsto remitirle un plan de actuación para asegurar la fiabilidad del tráfico ferroviario de pasajeros y eliminar las incidencias. “Yo voy a seguir exigiendo como alcalde de Algeciras que tengamos los mejores trenes posibles, tal y como he hecho siempre, y que dejemos de tener estos fallos que aún no están identificados en el mecanismo de las locomotoras”.

La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles también ha confirmado al primer edil que va mejorar los vagones en cuanto la apariencia interna y externa y la confortabilidad, especialmente en los de media distancia que cubren el trayecto Algeciras-Granada y Granada-Algeciras.

Tras sufrir la locomotora que cubre esta línea una nueva avería este lunes, Landaluce asegura que “lo que está ocurriendo con los trenes de larga distancia de Algeciras-Madrid y Madrid-Algeciras es impensable hoy, en España, en un país moderno y occidental, una nación de infraestructuras referentes. Es incomprensible que tengamos tantísimas averías e incomodidades: ni se pueden permitir, ni se pueden soportar, ni se pueden tolerar; tenemos que exigir que se cumpla con nosotros como españoles de primera”.

El regidor en funciones explica que llamó al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y, posteriormente, el lunes pasado, le llamó el presidente de Renfe, Isaías Táboas: “Estuvimos hablando de las problemáticas de las locomotoras y del tipo de vagones que no son los más adecuados en calidad. Me dijo que me iba a hacer un informe que me llegaría ayer lunes, que no me ha llegado, pero hoy me ha llamado el gerente sur de Renfe, Francisco Arteaga”, dijo el alcalde.