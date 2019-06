Landaluce valora la inversión anunciada por Renfe para acabar con las incidencias

El alcalde de Algeciras en funciones, José Ignacio Landaluce, ha valorado esta tarde positivamente el anuncio realizado por el gerente de Renfe en Andalucía, Francisco Arteaga, a la Plataforma del Ferrocarril de que se van a invertir 13,5 millones de euros en eliminar las incidencias existentes en la línea Algeciras-Madrid.

Landaluce ha indicado que es preciso concretar en qué se van a gastar esos millones de euros, porque “el presidente de Renfe, Isaías Táboas, me aseguró que el lunes pasado me remitiría un plan de actuación que aún no tenemos y estamos demasiado acostumbrados a anuncios millonarios que no tienen después una correlación con la realidad, como ha ocurrido con el Plan Integral Campo de Gibraltar”.

El regidor en funciones ha incidido en que “es obvio que hay trenes que necesitan unas líneas de altas prestaciones para poder circular, pero alguien debe explicar por qué no tenemos, como mínimo, los convoyes de que disponíamos antes de que se cerrara al tráfico la conexión ferroviaria -que no se estropeaban para llegar a Madrid- y por qué han traído los que han desechado de Extremadura para el servicio Algeciras-Granada”.

Landaluce ha explicado que, como reconoce Renfe, “es imprescindible que se concluya la renovación de la Algeciras-Bobadilla para poder seguir avanzando en competitividad, tiempos y sostenibilidad”, por lo que urge al Gobierno de España a desarrollar la planificación prevista para que esta concluya en 2020, pues “el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva un año perdido sin empezar una obra nueva, a pesar de que había proyectos totalmente terminados como la Almoraima-San Pablo, solo pendientes de ejecutar en mayo de 2018”.

“La solución para los trenes de Algeciras no pasa solo por un ajuste en el intercambiador de Antequera, cuestión que por supuesto nos alegra porque permitirá mitigar las incidencias actuales, sino que debe contemplar un plan de actuación integral que responda a las necesidades de una comarca en la que viven 300.000 personas, que sirve de paso a otro continente y cuyo potencial económico está sustentado por el mayor puerto de España y del Mediterráneo y el segundo polo industrial del país. Los campogibraltareños tienen derecho a recibir un servicio digno y a la altura de un país occidental y para el Gobierno de España debe ser una prioridad dar certidumbre a turistas e inversores, pues de ella depende el futuro del sur de Europa”.