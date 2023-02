10 motivos por los que sigue funcionando el buzoneo

Es evidente que el buzoneo es una técnica publicitaria que se lleva utilizando desde hace años, ya que es una actividad muy efectiva que permite promocionar cualquier tipo de producto o marca cómodamente. Tal y como su nombre indica, el buzoneo publicidad consiste en repartir, casa por casa, los documentos impresos, sabiendo que estos siempre cuentan con mensajes publicitarios atractivos que permiten llamar la atención de los usuarios. A pesar de que hoy en día están ganando terreno las técnicas online, lo cierto es que el buzoneo está cobrando mayor relevancia. Es por ello que cada vez son más las empresas las que eligen esta técnica para realizar sus promociones.

Datos que demuestran que el buzoneo funciona

Como ya se ha mencionado anteriormente, el buzoneo es una técnica de antaño que sigue funcionando muy bien hoy en día. Lo cierto es que se ha demostrado que es muy efectiva, sobre todo, cuando el objetivo de una empresa es que los usuarios recuerden su marca, sabiendo que puede llegar a tener más cobertura que incluso, la propia televisión.

Hay datos que así lo confirman. De hecho, muchos de ellos se han recogido en el segundo Estudio de Publicidad Directa en España, un análisis que ha sido elaborado por Kantar Insight que establece que el alcance de esta técnica publicitaria puede llegar a ser de más de 35 millones de usuarios en el territorio nacional. Es decir, 9 de cada 10 personas recuerdan finalmente la firma que se está promocionando al recibir los folletos en sus domicilios.

Tal y como apuntilla este estudio, alrededor del 37% de personas considera que el buzoneo es una magnífica técnica para ayudar a tomar la decisión de compra, por delante, en muchas ocasiones, de otros medios como las redes sociales o la televisión. Además, esto se incentiva más en el caso de que los folletos publicitarios cuenten con cupones de descuento o muestras gratuitas.

La inversión en buzoneo sigue creciendo

Teniendo en cuenta todas las ventajas que ofrece el buzoneo, no es de extrañar que cada vez se invierta más en esta técnica publicitaria, ya que cuenta con un gran impacto. Tal y como se indica en el Estudio InfoAdex de la Inversión Publicitaria en España 2022, dicha inversión ha aumentado en más de un 4,5%, sabiendo que esto se refiere a la publicidad que se reparte sin personalización, es decir, que es genérica y en la que no se indica el nombre de la persona, su lugar de trabajo o su domicilio particular.

Los 10 factores de éxito del buzoneo

Está claro que el buzoneo es una técnica exitosa y esto se debe a 10 factores clave y principales.

Sectorización

A diferencia de otras técnicas publicitarias, a través del buzoneo se puede llegar a prácticamente todos los sectores de la población, sin hacer distinciones.

Diferente

En la actualidad, la mayoría de personas está acostumbrada a las técnicas online. No obstante, si se utiliza el buzoneo puede marcar la diferencia, puesto que permite trabajar dentro de un espacio donde hay menos competidores y donde los usuarios dejarán algo de su tiempo para leer y tomar decisiones.

Recuerdo

En efecto, tal y como se ha establecido en los últimos estudios, el buzoneo ayuda a que los usuarios recuerden mucho mejor una marca, producto o negocio.

Ahorro

A día de hoy, el buzoneo puede ser una de las técnicas publicitarias más económicas que además, ofrece un mejor retorno de la inversión.

Local

Se trata de una técnica ideal cuando se quiere hacer publicidad de carácter local, ya que ayuda a obtener mejores resultados.

Sin limitaciones

El público objetivo para el buzoneo no tiene límites, ya que prácticamente todas las personas pueden estar interesadas en leer el folleto.

Información

Otro punto a favor del buzoneo es que permite poder consultar la información siempre que se necesite.

Planificación

También hay que decir que el buzoneo es ideal para poder planificar compras, así se confirma en el estudio anteriormente citado.

Variedad

Por supuesto, los folletos publicitarios permiten tener mayor creatividad, a lo que se suma que hay una gran variedad de formatos por lo que se puede llegar a más clientes.

Compromiso

Finalmente, hay que decir que con el buzoneo se refuerza el compromiso y las responsabilidad social que puede tener una empresa.