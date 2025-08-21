Juanma García se define mejor como delantero o mediapunta y promete "dejar todo en el campo"

Juanma García (La Rinconada, Sevilla, 1993) ha sido el fichaje más sonado del Algeciras CF para la nueva temporada. Lo asume con la veteranía de un futbolista que llega al Nuevo Mirador tras cuatro temporadas en La Liga Hypermotion, tres con el Albacete y una con el Burgos. De él se esperan goles y que marque la diferencia en la delantera, una parcela en la que todavía falta un jugador más por llegar y que se muestra seca en lo que llevamos de pretemporada. Ha llegado de la mano de Jordi Figueras, director deportivo algecirista. Ambos se conocieron en el Real Betis Balompie, y mantienen contacto desde hace muchos años.

"Es verdad que vengo años atrás jugando de extremo zurdo, o incluso haciendo lo de extremo derecho, pero donde me siento más cómodo es jugando de delantero o media punta con otro delantero, creo que es donde pueden sacar tanto el míster como el cuerpo técnico más rendimiento en mí, y ahí es donde más me gusta a mí jugar también", declaró el jugador en su presentación. En esa línea reconoció haberse sentido cómodo cuando jugó con Manín el pasado miércoles, en el partido de entrenamiento contra el CD Estepona que terminó con empate a uno.

"Manín es un jugador con el que yo, la verdad, me gusta jugar. Al final él es un delantero más de referencia, más boya, y yo soy un jugador más de ir a los espacios o venir a recibir y girar, entonces creo que puede ser complementario el jugar los dos juntos, pero ya la decisión la tiene el míster", declaró. El sevillano prometió mucho esfuerzo en el campo. "Es mi sello de identidad y después bienvenido sea todo lo que venga", concluyó.

El director deportivo del Algeciras CF, Jordi Figueras, confesó que el futbolista "evidentemente tuvo que pensar muchas cosas a nivel familiar y a nivel económico. Como os dije el otro día, ha venido aquí teniendo varias ofertas de mucho más dinero que la nuestra, y eso creo que es de agradecer. Creo que es de valorar las ganas que tiene de estar aquí".