José Luis Lara: "El Centro de Interpretación Paco de Lucía es tal y como a él le habría gustado"

Algeciras/En este palacete de la calle Ruiz Zorrilla de Algeciras hubo en los años de la Guerra Civil y posteriores un centro municipal de higiene que dirigió Cecilia García de Cosa, una pionera de la medicina en España. Entre otros cometidos, los sanitarios bajo las ordenes de que aquella mujer brillante que se había encomendado a la erradicación del paludismo, tenían el de vacunar a los vecinos. Aquí vino alguna vez un jovencísimo Paco de Lucía, un niño que empezaba a trastear con la guitarra, a pesar de que no le hacía mucha gracia que lo pincharan. Y en ese mismo lugar ahora estará su casa, el cuartel general desde la que se interpretará su inmensa obra. La anécdota la recuerda José Luis Lara, cuya empresa, Emell Eventos, acaba de hacerse con la gestión del Centro de Interpretación de Paco de Lucía, que abrirá sus puertas muy probablemente antes de que acabe el año. Si se cumple el deseo de la familia y del Ayuntamiento el próximo 21 de diciembre, cuando en todo el mundo se celebra el cumpleaños del genio.

"Estoy muy ilusionado, que es la mejor forma de afrontar este proyecto que hace justicia con el legado de Paco. Vamos a tener uno de los edificios más bonitos que hay en Algeciras", manifiesta desde la calle junto al edificio remodelado, mientras no para de saludar a vecinos que se detienen a felicitarlo.

Lara se acuerda de cuando conoció a Paco de Lucía en 1981 y los ojos le brillan incluso en un día oscuro como el de este viernes en Algeciras. "Pienso que Paco estaría muy contento con todo lo que se está haciendo. Desde el minuto uno, el Ayuntamiento de Algeciras, la Delegación de Cultura, el alcalde de Algeciras, la familia, todo lo se está haciendo creo que es como a él le hubiera gustado. Él no era un hombre de reconocimientos, no le gustaban, pero pienso que estaría muy contento con este Centro de Interpretación, sobre todo en su pueblo", explica el empresario, que no puede ocultar su entusiasmo cuando va señalando las partes del edificio, que elemento irá en cada lugar, desde uno de los Grammy Latinos que recibió en su larguísima carrera hasta la silla en la que se sentó para dar su último concierto en Algeciras o el traje que llevó para recoger el Príncipe de Asturias de las Artes.

"Todo esto me llega porque la familia es la que más interés tiene en que se haga, además del Ayuntamiento de Algeciras, y creo que es un proyecto muy interesante que va dejar una realidad muy bonita. Queremos que pase todo Algeciras por aquí y lo vea", continúa Lara, que se encraga de la organización de eventos musicales como el Cabaret Festival o el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía.

"Sinceramente yo la primera vez que vine me quedé impresionado de lo bien que se ha hecho todo, cómo se ha aprovechado el espacio. Pienso que es uno de los edificios más bonitos de Algeciras con diferencia. Ha quedado muy bien, mucho mejor quizás hasta de lo que esperábamos. Los que tenemos una edad nos acordamos de aquí hubo un centro médico en la primera época, después fue la Jefatura de la Policía local y ahora el Centro de Interpretación Paco de Lucía. El público de toda la comarca y del resto de España tiene que venir por dos razones, primero porque es la casa de Paco de Lucía, vamos a tener muchísimas cosas de él, del flamenco y de la guitarra, pero además hay que venir a ver el edificio en sí, no ha podido quedar mejor", manifiesta.

José Luis Lara. / Vanessa Pérez

Lara explica que de la musealización se ha encargado el Ayuntamiento. "José Ignacio Landaluce, con muy buen criterio, lo ha hecho todo contando con toda la familia, es decir, con la Fundación Paco de Lucía. Y han contratado a una empresa especializada en musealización (se llama Reina de Corazones) que se han encargado de diseñar desde el mobiliario hasta los elementos que se van a mostrar. Podremos ver guitarras de Paco, vídeos inéditos, intervenciones de artistas que coincidieron con él, ropa del artista, y muchas cosas más".

José Luis Lara pretende abrir al público al día siguiente de su inauguración. "Es una tarea que no es fácil", subraya. "He leído algunos comentarios de que si el Ayuntamiento ha puesto, que si tal. Me gustaría explicarlo. El Ayuntamiento aporta 295.000 euros, pero nosotros ya hemos depositado una fianza de 46.000 euros y tenemos que tener seis empleados, realizar el mantenimiento. Es una responsabilidad muy grande y económicamente no va a ser fácil, pero nuestra ilusión está muy por encima de todo y tenemos claro que no es un sitio que vaya ser rentable. Nos tenemos que hacer cargo de absolutamente todo y me parece bien. El Ayuntamiento ha puesto una licitación exigente, como debe de ser, y ahora nos toca a nosotros responder", continúa.

Emell Eventos se presentó al concurso junto con otra empresa que, según tiene entendido Lara, no ha llegado ni siquiera a presentar la documentación necesaria. Nadie de fuera del Campo de Gibraltar ha querido aspirar a la gestión del espacio. "Vamos a trabajar desde el minuto uno y esto va a ser la casa de todos los campogibraltareños. Vamos a dar cabida a todo el mundo para que sea un centro vivo, dinámico. Lo primero que vamos a hacer es reunirnos con los directores de los colegios, porque nuestra idea es que todos los días pase por aquí niños que comprendan quién es Paco de Lucía, que era de Algeciras y qué significó respecto a la música y al flamenco", relata el empresario.

"La verdad es que la palabra museo a lo mejor para muchos significa como algo parado, estanco, que se hace y se queda y ya está, y no, esto tienen que ser un centro de interpretación. Tiene que haber como mínimo, según dice en el piego, 20 eventos al año, pero es que vamos a hacer muchísimos más, desde conciertos a exposiciones. Quien quiera presentar un libro va a tener las puertas abiertas. Creo que es la guinda de lo que nos faltaba en la cultura en el Campo de Gibraltar", explica.

Lara estuvo reunido la semana pasada con la familia en Cádiz: "Está desde el minuto uno muy inmersa en todo el proyecto, porque además el Ayuntamiento así lo ha querido, y ellos están encantados, tienen una ilusión tremenda, porque además ven el esfuerzo que han hecho las administraciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Me felicitaron y estoy muy contento. Ese respaldo para mí es importante, que ellos crean que nosotros podemos hacer bien la labor".

Aunque Lara no se ocupa de la inauguración, espera que acudan muchas personalidades. "Nosotros entraremos aquí en acción al día siguiente de la inauguración. Ese día me imagino que el acto será el que Paco de Lucía se merece: Para mí ha sido de los tres músicos más importantes que ha dado España, tendrán que venir gente acorde a su importancia", concluye.

Así será el centro de interpretación

La propuesta de museografía construirá un recorrido continuo entre "seis estancias preciosas" mientras se cuenta la historia, vida y obra de Paco de Lucía. Se distribuirán en espacios con los títulos: El hijo de la portuguesa, El dueño de la guitarra, Genio del Flamenco, Algeciras es música, Guitarrista del mundo y Paco en imágenes. El auditorio, con sitio para cien personas, cuenta con un escenario polivalente que permitirá organizar conciertos, recitales, charlas e, incluso, servir un catering. La cafetería, cuya gestión está por adjudicar, abrirá todo el año y arriba en la azotea hay un escenario al aire libre. En muchas zonas se han mantenido los materiales nobles de la construcción original.

El recorrido se organiza de la siguiente manera: en el primer piso, el visitante accederá al gran vestíbulo con un panel de vidrio de bienvenida y tendrá a la derecha el área de recepción y venta de merchandising. "Tendremos muchas cosas", subraya Lara. Después de pasar esa primera estancia, el recorrido continúa hacia el núcleo central del edificio a través del corredor que conducirá a las grandes escaleras.

En el primer piso, los visitantes podrán moverse por cuatro salas temáticas donde verán el vestuario, los objetos y fotografías de Paco de Lucía y también tendrán experiencias sensoriales a través del sonido y la luz. La última sala de esta planta será la dedicada a documentales y vídeos. Posteriormente, el recorrido se dirige a la planta baja y la visita finaliza en la última sala con una amplia visión de la vida y obra de Paco de Lucía.

José Luis Lara, junto al centro de Interpretación. / Vanessa Pérez

La propuesta de museografía es multidisciplinar y versátil. Habrán diferentes materiales, formas y lenguajes, pero en su mayoría están realizados con los mismos materiales. En cuanto al mobiliario, la estructura se ha diseñado con montantes de madera y se realizarán vitrinas en vidrio. Ocasionalmente se colocarán cortinas para ayudar en el discurso expositivo y también para el control de la iluminación de las estancias. La intención es que todos los elementos que componen el espacio expositivo sean uniformes y cohesionados a pesar de los cambios que se van produciendo de una sala a otra, con formas circulares, formas de guitarra, formas cúbicas, etc.

La adaptación de la antigua Jefatura de la Policía Local algecireña para adaptarla como Centro de Interpretación de Paco de Lucía fue adjudicada el 12 de noviembre de 2021, tras varios retrasos por las subidas de precios, con un plazo de ejecución de nueve meses por 1.119.957,87 euros, más 235.191,15 de IVA. La primera fecha de ejecución estaba fijada para el 30 de junio de 2022, aunque ya fue ampliada por la Junta, que en primera instancia fijó diciembre de 2020 -dos años después de la adjudicación de la subvención- y posteriormente la aplazó hasta el 31 de diciembre de 2021. Desde entonces el Ayuntamiento ha ido solicitando prórrogas e incluso ha visto aumentado el coste de las obras en 700.000 euros.

Además del retraso en la adjudicación de las trabajos debido al incremento de los materiales de construcción, en junio de 2022 aparecieron unos restos arqueológicos que provocaron una nueva demora. "En este espacio ha aparecido prácticamente de todo", declaró José Ignacio Landaluce durante la visita del 31 de enero al edificio. "Restos de muralla, de torres y de todo tipo... además de raíces que atravesaban el solar de punta a punta", en referencia al monumental ficus que preside la entrada al inmueble.