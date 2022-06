Las obras del futuro Centro de Interpretación Paco de Lucía descubren restos arqueológicos del siglo IX

Nuevos restos arqueológicos han salido a la luz en la parcela donde, antes de que finalice el año, está prevista la inauguración del Centro de Interpretación Paco de Lucía. Según el análisis realizado por el equipo de arqueología municipal, se trata de fragmentos de la antigua muralla árabe del siglo IX, una vez que los normandos asaltaron al-Yazira al-Jadrá, actual Algeciras, en el año 859.

En la antigua sede de la Policía Local también se han encontrado restos de viviendas y calles con empedrados de cierta calidad, además de ajuar doméstico que ya ha sido inventariado. Los arqueólogos también han encontrado restos de una torre y del antiguo foso de la muralla.

La excavación está a punto de finalizar y, a continuación, se va a trabajar, si fuera necesario, en adaptar los retranqueos del futuro edificio para adaptarlo a los restos que presentan mayor interés.

La aparición de estos restos "no afectarán al desarrollo del proyecto, que estará finalizado y en funcionamiento antes del 31 de diciembre próximo", ha indicado el Ayuntamiento en la tarde de este lunes en un comunicado, horas después de que esta redacción pidiese al equipo de gobierno municipal una valoración al respecto.

"El informe técnico emitido por la Delegación Territorial de Cultura en Cádiz y del que ha informado la teniente de alcalde delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor", recoge que los restos no afectarán a los plazos marcados, indica el comunicado.

En primera instancia, según el Ayuntamiento, el informe elaborado por el arqueólogo municipal, Rafael Jiménez-Camino, indica que "la fase más antigua documentada en la parcela se remonta al periodo emiral (siglo IX d.C.-X d.C.), momento en el que se ha identificado al menos una construcción con el tejado desplomado sobre una estancia, probablemente un patio, cuyo pavimento se había realizado con guijarros. En esta fase se ha documentado una veintena de monedas de cobre (feluses)”.

Añade el técnico municipal en su escrito que "otro de los hallazgos ha sido la localización de una torre desmochada de la cerca medieval realizada con mampostería, de la que aún no se ha podido determinar su cronología. En principio, su fábrica no coincide con la de las torres castellanas descubiertas en la avenida Blas Infante, por lo que suponemos que debe ser islámica. Junto a la torre, se han encontrado indicios de la degradación de la muralla de la ciudad, realizada con la técnica del tapial y de la que ya se documentó un tramo en el año 2003 en la calle Teniente Miranda, al Este de la parcela. Sin embargo, no se ha hallado ningún indicio de la existencia de barbacana”.

"A este respecto, desde Cádiz", sostiene el Ayuntamiento en alusión a la Delegación Territorial de Cultura, "se indica al Ayuntamiento que la intervención llevada a cabo no afectará al resto de la actuación. Además, entre la muralla y el posible emplazamiento del foso se hallan también algunas estructuras de época bajomedieval muy alteradas, y por último, se ha identificado, sin posibilidad de datación por el momento, la parte inferior de un enterramiento depositado decúbito prono, es decir, boca abajo".

La delegada municipal de Cultura, Pilar Pintor, destaca "la celeridad con la que se ha actuado y la importancia que para el patrimonio algecireño tienen todos los hallazgos de vestigios arqueológicos", que en el caso de los más habituales, dice el Ayuntamiento, serán estudiados y documentados en profundidad “pero ante todo, hay que estar tranquilos porque este proyecto emblemático para Algeciras que es el Centro de Interpretación Paco de Lucía, sigue adelante”.

Un proyecto a contrarreloj

El Centro de Interpretación Paco de Lucía tiene que estar finalizado y en funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año después de que la Junta ampliara el plazo para la puesta en marcha del museo por los problemas surgidos durante la licitación del contrato.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Eiffage Energía por 1.624.758,31 euros (IVA incluido) y se financian en su mayor parte con los casi 1,2 millones de euros procedentes de los fondos ITI (Iniciativa Territorial Integrada) de la provincia de Cádiz y una aportación municipal, que ha tenido que ser mayor de lo previsto debido al encarecimiento de los materiales de construcción en los últimos tiempos.

La propuesta de museografía plantea un recorrido continuo entre estancias en la antigua Jefatura de la Policía Local, donde ahora han aparecido los nuevos restos arqueológicos.

En el primer piso, el visitante accederá al gran vestíbulo con un panel de vidrio de bienvenida y tendrá a la derecha el área de recepción y venta de productos relacionados con el artista y Algeciras. Después de pasar esa primera estancia, el recorrido continúa hacia el núcleo central del edificio a través del corredor que conducirá a las escaleras.

También en el primer piso, los visitantes podrán moverse por cuatro salas temáticas donde verán el vestuario, los objetos y fotografías de Paco de Lucía, además vivir experiencias sensoriales a través del sonido y la luz. La última sala de esta planta estará dedicada a documentales y vídeos. Posteriormente, el recorrido se dirige a la planta baja para finalizar la visita en la última sala con una amplia visión de la vida y obra del guitarrista.

La propuesta será multidisciplinar y versátil. En cuanto al mobiliario, la estructura se diseñará con montantes de madera y se realizarán vitrinas en vidrio. Ocasionalmente se colocarán cortinas para ayudar en el discurso expositivo y también para el control de la iluminación de las estancias. La intención es que todos los elementos que componen el espacio expositivo sean uniformes y cohesionados a pesar de los cambios que se van produciendo de una sala a otra, con formas circulares, formas de guitarra, formas cúbicas, etc.

El centro de interpretación contará con sistemas de difusión basados en la aplicación de nuevas tecnologías que acerquen al público todos los contenidos de una manera didáctica e impliquen la participación activa de los visitantes, interactuando con los contenidos ofrecidos. El objetivo principal del proyecto es la protección y la difusión del legado tangible e intangible del guitarrista.

El proyecto cuenta con apoyos de personas, organismos e instituciones como la familia de Paco de Lucía (hijos y viuda), que además forman parte de la creación del proyecto desde sus inicios; la Casa de Arte Flamenco Antonio Mairena, la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, el Conservatorio de Música Profesional Paco de Lucía, Horeca, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, el Patronato Provincial de Turismo y la Universidad de Cádiz.

En una reciente entrevista en Europa Sur a la teniente de alcalde de Cultura, Pilar Pintor, esta declaraba que las obras del futuro centro "marchaban a buen ritmo". "Va a formarse un triángulo apasionante en la provincia entre el Museo del Flamenco de Jerez, el Centro de Camarón de San Fernando y nosotros. El Centro de Interpretación Paco de Lucía va más allá de un museo: es un lugar para la investigación, la documentación, tendrá un auditorio…", explicaba Pintor.