“Las murallas medievales y la fábrica de salazón son dos proyectos que transformarán Algeciras”

Asegura que el proyecto de interpretación de las murallas medievales -hasta no hace tanto, meriníes- y el descubrimiento de la factoría romana de salazones son las dos grandes apuestas patrimoniales del ayuntamiento de Algeciras y que ambas transformarán la ciudad a medio plazo. Pilar Pintor Alonso, además de ser la teniente de alcalde de Cultura, ocupa el número tres en las listas del Partido Popular por la provincia Cádiz, lo que prácticamente garantiza, de nuevo, su membresía en el Parlamento. Tras las elecciones autonómicas, su futuro, como ella misma explica, estará donde diga el partido.

-¿Cómo termina una licenciada en Geografía e Historia en el mundo de la política?

Tengo una gran vocación de servidora pública y llevo más de 20 años como funcionaria del ayuntamiento de Algeciras. La fortuna ha sido que José Ignacio Landaluce, en su proyecto de ciudad, haya apostado por la cultura.

-¿Y cómo acaba una pontevedresa en Algeciras?

Me considero una algecireña que nació en Galicia. Mi padre era marino allí. Luego me casé con un algecireño y fue él quien me trajo aquí. Ésta es mi ciudad.

-Me consta que es usted una apasionada del mundo del arte. ¿Considera que el Arte, con excesiva frecuencia, ha sido un instrumento de adoctrinamiento político?

Ha habido momentos en la Historia en los que se ha utilizado como mecanismo de propaganda, incluso desde muy antiguo, como los romanos, con esos grandes Arcos del Triunfo. Yo soy una gran amante de la pintura del género de Historia. Sin embargo, también soy una ferviente defensora de la libertad creativa, algo que debemos defender desde las instituciones.

-¿Se ha puesto alguna vez delante del caballete?

Sí, yo pinto desde niña. En casa de mis padres hay mucha obra mía. No sólo soy admiradora de la Historia del Arte, sino que también lo practico.

-Repasemos distintos proyectos culturales y patrimoniales que tiene el Ayuntamiento de Algeciras entre manos. En primer lugar, la restauración y ampliación de las murallas de Fuerte Santiago.

Este asunto sería transformador para la ciudad, sobre todo desde el punto de vista del turismo cultural. Actualmente, permítame la expresión, de cara al ciudadano, lo que se ven son restos arqueológicos. Los que somos estudiosos, los podemos interpretar. Pero nuestro objetivo es darle una lectura mucho más pedagógica, para lo que nos está ayudando la Consejería de Cultura. El proyecto ya está adjudicado y ahora lo que falta es la financiación para llevarlo a cabo. Nosotros solicitamos el 1,5% cultural al Ministerio, sin embargo, desconocemos el motivo por el que fuimos rechazados. Estamos preparados para volver a presentar la documentación en cuanto el Gobierno central vuelva a convocar esa ayuda.

-¿Cómo se encaja que esas murallas, durante muchísimos años, se creyeran meriníes y, al final, resultara que eran medievales?

En las dos últimas décadas, Algeciras ha sufrido una revolución a nivel de la arqueología y la historiografía que ha cambiado numerosas hipótesis. La institución museística ha tenido mucho que ver en esto.

-Hábleme también sobre la restauración del Asilo de San José.

Tenemos una valoración tanto de las vidrieras como del retablo. Nuestro sueño es que aquello se pueda convertir en una residencia universitaria en un futuro próximo. Y más teniendo el Centro de Interpretación de Paco de Lucía muy cerca, el Conservatorio Profesional de Música con sus más de 500 alumnos, nuestra Escuela Municipal…

-A propósito, ¿para cuándo está previsto que el Centro de Interpretación Paco de Lucía abra sus puertas?

Tenemos como fecha máxima el próximo mes de diciembre. Para entonces, tiene que estar ejecutado y abierto. Marcha a buen ritmo. Va a formarse un triángulo apasionante en la provincia entre el Museo del Flamenco de Jerez, el Centro de Camarón de San Fernando y nosotros. El Centro de Interpretación Paco de Lucía va más allá de un museo: es un lugar para la investigación, la documentación, tendrá un auditorio… Para crear toda esta sinergia ha sido fundamental ir de la mano de la Administración autonómica.

-Otro proyecto que tienen en marcha es el de la factoría romana de salazón.

Es uno de los grandes proyectos en los que hemos apostado. La parte arqueológica, es decir, volver a sacar a la luz la factoría, una de las más grandes de la Baja Andalucía, está concluida. Ahora estamos en la fase de licitación. Todo ello va a permitir que Algeciras se sitúe en el mapa de los grandes enclaves arqueológicos romanos junto a Baelo Claudia y Carteia.

-¿Cómo es ser delegada de Cultura en una ciudad que ha arrasado con su patrimonio a lo largo de los siglos?

El devenir de la historia ha hecho que Algeciras fuera destruida y maltratada en este aspecto. Se puede comprobar visitando este Museo Municipal, a veces algo desconocido entre los propios algecireños. Pero es nuestro deber, desde las administraciones, no sólo recuperar el patrimonio, sino también divulgarlo. Por otro lado, el tejido cultural y asociativo de la ciudad ha sido clave en el renacer de la Algeciras contemporánea.

-¿Qué cree que va a pasar en las elecciones autonómicas?

La opción lógica y viable es la que presenta el Partido Popular andaluz.

-¿Cómo valoraría la opción de contar con Vox como socio de gobierno?

Queremos gobernar en solitario y con una mayoría amplia. Por ello nos estamos dejando la piel.

-¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Podría terminar ocupando un puesto en la Junta de Andalucía relacionado con la cultura, el patrimonio o el turismo?

Siempre estaré a disposición de mi partido. Quien me conoce sabe que me gusta trabajar.

-En tal caso, quizá nos quedemos sin usted en Algeciras…

Me siento orgullosa de ser algecireña de adopción y el Campo de Gibraltar siempre estará en primera línea política, tanto para Juanma Moreno como para mí. Y así seguirá siendo desde donde se disponga que esté.