El Sexenio Revolucionario (1868-1874): Algeciras, revolucionaria y taurina

Una vez pasado el mes dedicado -como si de premonición se tratara-, al dios romano Jano (el de las dos caras; la del joven que mira al pasado, y la del viejo que mira al futuro), durante los primeros días de febrero se abren por primera vez las Cortes Constituyentes tras el isabelino derrocamiento -concretamente el día 11-, con la esperanza e intención de mostrar su cara positiva. Por aquellos días las nuevas autoridades progresistas provinciales se reúnen y entre otros acuerdos instan a: Que se diga al Alcalde de Algeciras, contestando su consulta, que no pueden aumentarse los votos que puedan obtener un candidato en diferentes colegios para Concejales. También y por aquel preconstitucional mes aconteció una desgracia entre Tarifa y nuestra ciudad según informó oficialmente: El Iltmo. Sr. Director general de Correos en 6 del actual, dijo á este Gobierno de provincia lo siguiente: El Administrador de Correos de la estafeta de San Roque, manifiesta á esta Dirección general, en telegrama y comunicaciones fecha 30 del més último, que á consecuencia de las fuertes corrientes del arroyo Guadalmesí, situado entre Tarifa y Algeciras, fue arrastrado por el mismo el postillón, caballo y balija (sic) con los periódicos de Madrid que se dirigían á dicha subalterna, Gibraltar y otros puntos, inclusas cartas particulares de cargo del extranjero correspondientes á la expedición del día 29 del referido mes de Enero, cuya balija fue extraída del citado Guadalmesí por la Guardia civil, encontrándose toda la correspondencia en entera descomposición, de imposible lectura, y por lo tanto sin poderse circular por ser difícil leer sus cubiertas y haberse borrado la dirección; en su virtud, ruego á VS se sirva ordenar se dé publicidad á lo ocurrido por medio del Boletín oficial de la provincia de su digno mando, á fin de que el público tenga noticias del hecho y poner á cubierto la responsabilidad y el buen nombre de mis subordinados.- Dios guarde á VS muchos años.- Madrid 6 de Febrero de 1869.- Venancio González.- Sr. Gobernador Civil de Cádiz.

Una magnífica noticia llega hasta la Comandancia General del Campo con sede en Algeciras, y proveniente de las nuevas y revolucionarias autoridades provinciales, cuando: En vista de un oficio de la Comandancia general del Campo de Gibraltar en que hace presente la urgente necesidad de componer el camino desde las líneas inglesas hasta la puerta de entrada de aquel punto atendido su mal estado, la Diputación acordó se dé conocimiento al Yngeniero Director de Carreteras provinciales de la expresada reclamación para que tomando en cuenta las observaciones que respecto á dicho camino se hacen en la misma, remita el proyecto de las obras con el informe correspondiente, cuyo servicio deberá evacuarse, con urgencias dando conocimiento al Excmo. Sr. Comandante general del Campo. Semanas después, se recogerá en acta: Examinado el proyecto de un trozo de la Carretera provincial de San Roque á la Puerta de la Línea de Gibraltar comprendido entre el segundo punto y el espigón cuyo estudio le había sido encomendado al Yngeniero Director de Carreteras [...] se acuerda aprobar el referido proyecto como así mismo la ejecución de las obras tan luego como cuenten con los recursos necesarios al efecto, poniéndolo en conocimiento del Excmo. Sor. Comandante general del Campo de Gibraltar.- Respecto al trozo comprendido entre la Huerta de la Línea y los primeros centinelas ingleses, cuya reparación se considera tan urgente por la Comandancia General del Campo y que puede comprenderse como una prolongación de la carretera provincial de San Roque á la Línea [...] se acuerda que aprovechándose la circunstancia de estar estudiándose la carretera de Medina á San Roque, por ambos puntos, se ocupe uno de los Ayudantes que se encuentran en el término de San Roque de formar el presupuesto de reparación del referido trozo, que remitirá á esta superioridad para resolver en su vista lo que corresponda, dándose igualmente conocimiento al referido Sor. Comandante General.

También y en tan gatuno mes de febrero, en nuestra ciudad pasaron otros hechos menos relevantes, pero no por ello faltos de desgracia como el sentido fallecimiento del otrora gran propietario Antonio Huertas Valdés. El popular difunto dejaba viuda a Teresa González Coria, con quién había contraído matrimonio en la iglesia parroquial de La Palma, el mismo año en el que Riego entró en Algeciras por la calle de Jerez (1820). Tenían su domicilio en el número 53 de la calle Gloria. Si bien en los primeros años de matrimonio habían tenido dos hijos, estos murieron durante la infancia, portando ambos -como era costumbre de la época-, el nombre de Antonio. Posteriormente nacerían: José y Ramón. Al fallecer su padre, José se hallaba viudo y sin hijos; mientras que su hermano Ramón había fallecido dejando viuda a la que fuera su esposa Francisca Pérez, ambos habían dado a Huerta Valdés tres nietos de nombre: Teresa, María y Antonio, todos infantes en el momento de morir su abuelo. Además de por su condición de gran propietario, Huertas era un personaje muy conocido por todos los algecireños al regentar el popular establecimiento conocido como Café de Antonio Huertas, o simplemente de Huertas, sito en la calle Real, en el bajo de la casa de José de Baggio. El difunto, además de administrar el citado establecimiento poseía entre otras: Un patio señalado con el número 3 y 5 de la calle Gloria; fanegas de tierras en las dehesas de Ceuta y Novillero; la conocida viña conocida de Eugenio Morales, sita en la dehesa de la Punta y cercana a la capilla de Getares; la mitad de otra viña en aquel mismo lugar que compartía con Francisco Lozano Lucas; y vacas, bueyes, cerdos, cabras, un caballo, varios jumentos; así como varias colmenas con sus arreos y enseres.

Por aquellos preconstitucionales días del segundo mes del año, y según la consultada documentación, resurge el siempre presente y tradicional tráfico de ilícitos: D, Francisco Delgado Padilla, Juez de primera instancia de este partido. Por el presente año, llamo y emplazo á José María y Diego Moyano Martín; José Sancho Samiñán y José Pablo Villalobos, y para que en el término de 9 días á contar desde la inserción del presente edicto, se presenten en este Juzgado á oír la notificación de la ejecutoria recaída en la causa que se les ha seguido por contrabando; apercibidos que de no hacerlo les parará el perjuicio á que haya á lugar; sustanciándose el procedimiento con los estrados del Juzgado. Algeciras á 22 de Febrero de 1869.= Francisco Delgado. = Manuel Pérez.

En otro orden de asuntos el Ayuntamiento algecireño posrevolucionario y pre-constitucional, recibe el siguiente oficio: D. Eduardo Caballero y Gómez, gobernador interino de esta provincia. Hago Saber: Que con arreglo á lo prevenido en el Reglamento aprobado en 27 de Mayo de 1868, se ha procedido en esta capital á la comprobación y sello de los pesos y medidas por el Ingeniero Almotacén de la misma, y como tan luego esté terminado se debe continuar por todos los pueblos cabeza de partido de la provincia, he formado el competente itinerario que debe seguir dicho funcionario en la operación, el cual publico para que llegue á conocimiento de todos los Sres. Alcaldes, y con la debida anticipación le tenga preparado local, noticias y todo cuanto prescriba el Reglamento expresado. Itinerario [...] Algeciras de 19 de Agosto á 12 de Setiembre [...] Cádiz 23 de Febrero de 1869. Eduardo Caballero. Dos días más tarde a la recepción del aviso de visita por el Ingeniero Almotacén a nuestra ciudad, también se produce en la capital de España el nombramiento -no menos oficial que la del diligente ingeniero- del general Francisco Serrano como presidente del gobierno. Siguiendo con asuntos municipales, también desde la capital de la provincia se determina, que: Se accede á la petición del Ayuntamiento de Tarifa, para que se separe de la hijuela de Expósitos de Algeciras la que se estableció en aquella ciudad y se nombra cargo de Director de la misma.

El tercer mes preconstitucional, nace en Algeciras con aromas a Feria Real. En aquel marzo se publica con carácter nacional en el Boletín de Loterías y de Toros nº 944 la siguiente taurina noticia: PLAZA DE TOROS DE LA CIUDAD DE ALGECIRAS. Se publica la subasta del arriendo de dicha plaza para las corridas que habrán de darse en ella, los días 6,7 y 8 del mes de Junio próximo, en que se celebra la feria de esta ciudad. El remate se verificará en la casa del tesorero de esta junta, D. José María Camacho, calle Imperial, el 4 de Abril próximo á la una de su tarde, adjudicándose al que bajo las condiciones establecidas ofrezca mayor cantidad. Se señala como tipo mínimo para las ofertas, mil escudos por las tres funciones. Algeciras 1º.- de Marzo de 1869.- El presidente, José Mendez Barrera.- El secretario, Benito Manuel Oliva. Agregándose a continuación dado el ambiente social del momento: Las circunstancias políticas del país en nada pueden afectar el lisonjero resultado de las corridas de Algeciras, puesto que, además de la afición en dicha ciudad, no lo es menos la de los ingleses que hacen el lleno de aquella plaza; estando destinados siempre cinco y seis vapores para llevar las gentes de Gibraltar á la feria y volverlas á dicha plaza, después de la corrida del día, por un módico precio. Lo cual no hacía perder la perspectiva de los importantes momentos políticos que se estaban viviendo en el país: Siete ayuntamientos [...] de Algeciras, de San Roque [...] piden la abolición de las quintas y matriculas de mar, el impuesto personal y la pena de muerte.

La Comandancia del Campo de Gibraltar logra el arreglo de la carrera provincial hasta las líneas inglesas

También y por aquellos días en el que el país pergeñaba una nueva constitución, el algecireño Ayuntamiento publicó el siguiente: EDICTO. Por término de quince días, desde que se inserte el presente en el Boletin oficial de la provincia, se anuncian las subastas de los servicios de esta ciudad para el año económico de 1869 á 70, bajo los presupuestos siguientes y condiciones que está de manifiesto en esta Secretaría. Limpieza Pública...591’600 escudos. Bajo pliego cerrado: Ramo fontanería...525’760 escudos. Alumbrado público...2.926’820 escudos. El acto se verificará en estas Salas Capitulares á las doce del día en que venzan dichos plazos, verificándose segundo juicio para la baja del 10 por 100, á los diez días siguientes sobre la suma del primer remate y por licitación pública, sin que los rematadores tengan que pagar más gastos que los de escritura de fianza, papel de expediente é inserción de edictos en el Boletín oficial. Algeciras á 4 de Marzo de 1869. El Alcalde, Manuel de Juliá.- El Secretario, José Díaz y Ramírez. Prosiguiendo con la vida municipal, y dentro del nuevo contexto político, también se hace público: D. Manuel Juliá y Jiménez, Alcalde 1º popular de esta ciudad. Hago saber que anunciada la vacante de Secretario de este Ayuntamiento en la forma que determina la ley municipal, y habiendo cumplido en el día de ayer el término para la presentación de aspirantes, lo han hecho las personas que á continuación se expresan, cuyas solicitudes son admisibles por venir acompañadas de los documentos que establece la citada ley. D. Francisco Terán y Ruíz, vecino del Puerto de Santa María. D. José Díaz y Ramírez, vecino de esta ciudad. Y para los efectos del art. 101 de la enunciada ley se publica el presente. Algeciras á 4 de Marzo de 1869.- El Alcalde Manuel de Juliá. El principio de publicidad como instrumento del necesario ordenamiento jurídico, ya sea para el derrocado sistema o nuevo implantado y plasmado en los oficiales diarios, ya para el nombramiento del general Serrano en La Gaceta, como ya en el boletín provincial del futuro Secretario del consistorio algecireño, invita a parafrasear lo dicho un siglo después por mi admirado García de Enterría, don Eduardo, indicando:-Aunque sean arrumbados en sótanos o pasillos de los distintos niveles de la Administración, no dejarían de ser sagrados depósitos de leyes.