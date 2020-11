José Juan Yborra, premio José Luis Tobalina por un artículo publicado en Europa Sur

El Ateneo José Román de Algeciras ha acordado conceder el Premio José Luis Tobalina, en su décimo segunda edición, al profesor José Juan Yborra por el artículo publicado en Europa Sur titulado El río confundido.

La decisión ha sido acordada en una reunión telemática entre Alejandro Tobalina, representante de la familia de José Luis Tobalina, y Juan Emilio Ríos por parte del Ateneo José Román.

Yborra se ha mostrado agradecido por la concesión del premio José Luis Tobalina, "un galardón que honra la memoria de un periodista que era igualmente admirado modelo de escritor". "A estas edades son especialmente gratos los reconocimientos y más cuando estos no se ambicionan", ha manifestado Yborra.

El columnista, profesor e investigador ha admitido que no esperaba recibir este galardón: "Me ha sorprendido. Empecé la colaboración hace apenas dos meses y que en este tiempo me reconozcan me satisface mucho, más si es un premio que recibe el nombre de José Luis Tobalina, al que conocí en vida y admiré".

La entrega de este premio se hará conjuntamente con el de la edición de 2019, que recayó en el profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez por su artículo La llave de la memoria, que abordaba los orígenes del flamenco. Su entrega tuvo que suspenderse por el confinamiento de los meses de marzo y abril.