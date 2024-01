La Hermandad del Rocío de Algeciras no hará el camino por el Coto de Doñana en 2024

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Algeciras hará en 2024 su romería por el Camino de los Llanos después de que no haya recibido la autorización de la Junta de Andalucía para hacer la peregrinación hacia la aldea almonteña por el Coto de Doñana, como lo había solicitado la junta de gobierno.

Así lo ha dado a conocer la Hermandad del Rocío a sus hermanos a través de una carta, que también ha sido publicada en sus redes sociales, a pesar de que el Ayuntamiento de Algeciras anunció el pasado 11 de abril, cuando se presentó el cartel de la peregrinación de 2023, que la Junta de Andalucía había autorizado el paso de los romeros algecireños por Doñana junto al grueso de hermandades de Cádiz.

"Estimados Hermanos. Por el presente comunicado, os informamos que al no haber recibido confirmación por parte de los organismos oficiales correspondientes no tener en nuestro poder ningún documento que autorice el cambio de camino del actual de los Llanos al tránsito por el Parque Nacional de Doñana, como era nuestra intención y así nos fue manifestado, nos vemos en la obligación de comunicaros que nuestra Venerable Hermandad realizará el camino en la próxima romería por el camino de Los Llanos, camino tradicional de nuestra Hermandad y que hemos realizado durante los cuarenta años de vida de nuestra corporación", indica la carta.

"Entendemos que alargar más la espera de dicha autorización solo nos puede causar contratiempos y perjuicios tanto a la Hermandad como a los hermanos. No podemos organizar un cambio de camino a cuatro meses vista, con la infraestructura que el cambio conlleva. Una triste decisión, la cual ninguno deseábamos haber tenido que comunicar, pero somos conscientes de que el tiempo corre en nuestra contra y no podemos poner en peligro la vida de nuestra Venerable Hermandad", señala la junta de gobierno.

El hecho de que Algeciras no haga el camino por el Coto de Doñana en 2024 no implica que la Hermandad rechace ya a hacerlo en el futuro. "Esto no implica que desde la junta de gobierno se siga trabajando e insistiendo a las autoridades autonómicas para que se nos reconozca el derecho a realizar nuestro camino natural por el Parque Nacional de Doñana concediéndonos las debidas autorizaciones. Así ha sido comunicado a la Pontificia Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, con el fin de que puedan planificar y organizar como se merece el transcurrir de las 127 hermandades filiales que nos ponemos en camino para celebrar Pentecostés. Por último estamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que tengáis en cuanto las gestiones llevadas a cabos sobre este tema", sentencia la misiva dirigida a los hermanos.