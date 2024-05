Algeciras CF: partido de despedidas

El Algeciras CF despedirá este sábado su tercera temporada en Primera Federación en Córdoba (19:00 y retransmitido por FEF Tv). Esta jornada 38ª es la culminación de un campeonato en el que el equipo ha ido de más a menos. Lolo Escobar desplazó a la capital cordobesa a toda su plantilla, menos a Tomás Sánchez y Dani Merchán, lesionados, y Mario García, sancionado por acumulación de tarjetas.

El técnico extremeño también dejó en Algeciras a Curro, central algecireño, que este domingo disputará con el Algeciras B el partido del play off de ascenso a División de Honor contra el CD Guadiaro. Otros canteranos como Iker y Pimienta viajaran a tierras cordobesas, porque "en política de club tenemos que completar convocatoria y llegar a veinte. Los otros dos trataremos de que no jueguen, a no ser que sea súper necesario porque entendemos que es lo mejor para el club, que estén en las mejores condiciones para afrontar el partido del domingo", dijo Lolo Escobar.

Ficha técnica Córdoba: Lluís Tarrés; Albarrán, Carlos García, Mati Barboza, Iván Rodríguez; Recio, Álex Sala; Álvaro Leiva, Kike Márquez, Simo; y Casas. Algeciras CF: Lucho García, Admonio, Juan Rodríguez, Diori; Sergio Santos, Eric Montes, Borja, Diego Esteban, Zequi Diaz, Iván Turrillo y Javi López-Pinto Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes, de Málaga. El veterano colegiado será la primera vez que pite esta temporada al Algeciras, pero la segunda al Córdoba, al que arbitró en la primera vuelta en El Arcángel en una derrota frente al Linares por la mínima. Hora: 19:00 (38ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: El Arcángel, Córdoba. Antecedentes: El Córdoba goleó al Algeciras en la última visita albirroja en El Arcángel, por 3-1, en octubre de 2020. En la ida de esta temporada, el capitán albirrojo Iván Turrillo marcó el único tanto en el Nuevo Mirador (1-0).

En cuanto a las motivaciones que surgen o se intenta trasladar la plantilla ante partidos como el que los algeciristas tienen que disputar en El Arcángel, Escobar intentó subrayar el aliciente de jugar frente a un poderoso Córdoba. "A ver, alguien que se dedique al fútbol, ir a jugar a ese estadio con esa afición, con ese equipo que ha sido el segundo mejor equipo... Para mí, jugando al fútbol, tanto el Córdoba como Castellón han estado muy por encima de todos. El que no se motive, le gusta poco el fútbol. Creo que es muy motivante ir a jugar en la última jornada allí con un pedazo de rival, y sería la leche cerrar la temporada con un buen partido allí y rascar algo. Creo que sería un broche muy bonito a un año difícil y durillo", dijo.

Adiós, no hasta luego

La pregunta de si se quedará una temporada más, si le han ofrecido renovación o no, ni se le hizo ni Escobar la iba a responder con claridad, ya lo anunció. Eso sí, el todavía entrenador algecirista volvió a dejar más señales de vivir una despedida que un "nos vemos en agosto".

Preguntado sobre qué resumen haría de su estancia en el Algeciras CF y en la ciudad, el extremeño declaró: "De mi estancia aquí... Bueno, ha sido una estancia bastante agradable por algunos aspectos. A nivel familiar creo que he estado súper, súper, súper feliz aquí. Es un sitio que me ha gustado mucho, pero mucho, mucho. Creo que Algeciras es una gran desconocida dentro de España".

Luego añadió : "A nivel de club, a nivel deportivo, creo que es una temporada donde yo aposté muy fuerte. Salí de Hércules dejándolo todo por estar aquí y teniendo un año más de contrato por entrar en Primera RFEF, que creo que fue una apuesta bastante difícil. Y cuando llegamos aquí empezamos con muchísima ilusión. Luego ha habido un día a día bastante duro. Creo que el club... Bueno, no son cosas que me competen, pero tiene problemas cuando tú entras en una compra y hay situaciones que son complicadas, que hay como deuda antigua, anterior o lo que sea, que hay que ir cerrando poco a poco y que dificulta muchísimo el día a día".

Cerrada la temporada empezará el periodo de confirmaciones pendientes y deseadas, y descartes de jugadores y técnicos en el Algeciras CF. Eso llegará a partir del próximo lunes.