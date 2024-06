Netflix lanza 'Clanes', una historia de amor y venganza sobre el narcotráfico gallego rodada en Algeciras y Gibraltar

Una historia que transita entre el amor y la venganza con el trasfondo del narcotráfico en Galicia, una ficción empapada de referentes reales, así es Clanes, la nueva serie de Netflix presentada este jueves en Madrid por Clara Lago y Tamar Novas y que se estrenará el 21 de junio.

Con una tanda inicial de ocho episodios, la serie ha sido rodada entre Algeciras, Gibraltar, Galicia, Málaga, Madrid, Oporto y Senegal.

"Es un conflicto tipo Romeo y Julieta o Hamlet", dijo a EFE el actor gallego Tamar Novas, que participó como secundario en otra serie sobre narcos gallegos, Fariña, y aquí da el salto al protagonista en el papel de Daniel Padín, hijo del mayor capo de Cambados (Pontevedra) que lleva las riendas del negocio mientras su padre está en la cárcel. Novas subraya el interés de los conflictos de valores a los que se enfrentan los personajes. "Cualquiera puede identificarse con la idea de nacer en una familia y querer ser fiel a tu padre, incluso si es un narcotraficante", señala.

Junto a él, Clara Lago (Ocho apellidos vascos) interpreta a Ana, una abogada que llega de nuevas a Cambados procedente de uno de los mejores bufetes de Madrid, decidida a ajustar cuentas con su pasado y para ello tendrá que conocer mejor a Padín y ganarse su confianza.

Dirigida por Roger Gual (Smoking room), la serie ha sido creada y escrita por Jorge Guerricaechevarría, guionista habitual de Álex de la Iglesia y de otras películas de género como Celda 211 o Las leyes de la frontera. Junto a los productores gallegos Emma Lustres y Borja Pena (Vaca Films), Guerricaechevarría llevó a cabo un amplio trabajo de investigación previa, con entrevistas con narcotraficantes reales y personas allegadas que les dieron las claves para enraizar su historia.

Los actores también tuvieron acceso a ese contexto, según Clara Lago. "Yo tenía una idea de ese mundo por lo que he visto en series como Narcos y películas como Loving Pablo, iba un poco acojonada pensando que me iba a encontrar las pistolas encima de la mesa", señala. Pero lo que encontró fue muy distinto. "No es por idealizar pero al final te encuentras a un ser humano que te cae bien y que podría ser tu vecino, con el que te bajas a tomar una caña, y esto para mí fue muy importante entenderlo para poder interpretar a Ana".

El reparto cuenta también con Xosé Antonio Touriñán, Chechu Salgado y Miguel de Lira en el lado del clan, Francesc Garrido y Marta Torné en el lado de la ley y María Pujalte y Melania Cruz como vecinas.