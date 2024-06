La Balona premia a sus abonados de la liga pasada con descuentos para la 2024-25

La Real Balompédica Linense premia a los abonados que soportaron la decepcionante campaña 2023-24 en una andadura 2024-25 que se está cuajando como muy ilusionante y en la que volverá a militar en la Segunda Federación. El club establece rebajas que van de los 50 euros para abonados de palco y platino hasta diez para los de fondo a aquellos que ya tuvieron carnet la temporada pasada con respecto a los que no lo adquirieron entonces. El precio de los carnets se eleva de forma notable. Hasta el 14 de julio estará abierto el plazo para renovaciones, con la consiguiente reserva de asientos. Desde el 15 del próximo mes en adelante también podrán registrarse los abonados de nuevo cuño.

Los abonos para la nueva campaña costarán 400 euros en palco (350 para los renovados), reservado a mayores de edad, que tendrán acceso directo a una zona reservada y que incluye los partidos amistosos de pretemporada y los de un hipotéticos play-off. A partir de ahí, el precio va de los 320 los carnets de platino (270), en cualquier ubicación del estadio, que también contempla los partidos de pre y postemporada; 270 en Tribuna Alta (230), que son las las tres últimas filas de esa grada, que no fueron utilizadas el curso pasado. El de Tribuna baja costará 220 (180). Ése no es otro que el graderío en el que sentaron los hinchas el curso pasado. Ocupar asiento en la reapertura de la Preferencia costará 150 euros (130) y 90 en fondo (80) como referencias más generales. Lo habitual será que solo se abra uno de los fondos en los encuentros de liga.

El club, además, establece carnets infantiles (para niños de tres a doce años) y juveniles (de trece a 20) tanto en Tribuna -con diferencia entre la zona alta y la baja- como en Preferencia y Fondos.

Asimismo existen precios especiales para los miembros del Colectivo, con un precio de 110 (90) en Preferencia yy de 70 (60) en los fondos. Además se establecen packs familiares en las tres gradas, que van desde los 470 euros de la Tribuna Alta (400) a los 280 (240) en Preferencia y 200 (170) en los fondos. Esos abonos colectivos incluyen dos progenitores y un menor de 20 años.

Entre las numerosas variantes (que se pueden consultar en el cuadrante de esta misma información) existe igualmente el carnet de simpatizante, reservados a balonos que no residen en la provincia de Cádiz. El pago de estos 20 euros no concede el derecho a asistir a los partidos, pero sí permite conseguir, previa petición al club, un código de descuento cuando quieran presenciar a uno de los duelos.

La campaña, que lleva por nombre Contigo por delante, ha sido presentada este jueves por el directivo Javier Baglietto y el empleado del club Eduardo Ayala, con presencia de Pepe Lima, autor del cartel de esta iniciativa. La comparecencia tuvo lugar en una sala que se quedó pequeña debido al interés de los aficionados por conocer los detalles.

Baglietto de ellos volvió a hacer, como sucedió el día de su presentación, un llamamiento a la unidad de los balonos y a enterrar las diferencias que salieron a la luz en el transcurso de la pasada andadura como consecuencia de la marcha del primer equipo.

Ayala, que fue el responsable de explicar las fechas y precios de los abonos, hizo especial hincapié en que los interesados pueden darse de alta desde las 00:00 del viernes 14 de junio a través de Internet. Sin embargo la oficina, que quedará establecida en la sala de prensa del Ciudad de La Línea, no estará abierta hasta el uno de julio. Hasta el 14 de julio solo podrán inscribirse aquellos que ya poseyeron el carnet el curso pasado, para su renovación. Eso le garantiza poder mantener el asiento que ocuparon en la 2023-24.

A partir del 15 de julio la venta será ya libre y por lo tanto aquellos asientos que no estén asignados quedarán a disposición de todos los aficionados. Eso no supone que los renovados pierdan el derecho al descuento, pero sí a garantizarse su ubicación en la grada.

La directiva de la Real Balompédica dará a conocer en un futuro próximo los precios de las entradas para cada uno de los encuentros que dispute como local.