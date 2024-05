La Balona 'presenta' a dos clásicos

La Real Balompédica dio este viernes un nuevo paso para alardear de linensismo, en la línea impuesta por el propietario, Andrés Roldán. El club presentó (es un decir) tanto a Ismael Flores Palomino (Ismael Chico) en su nueva función de secretario técnico como a Javier Baglietto, que regresa a la de responsable de marketing y organización de eventos. Una vuelta a los orígenes de la entidad en la que se escuchó de nuevo hasta la saciedad el término ilusión. Lo mismo que una semana antes cuando eran el director deportivo, Mario Galán, y el entrenador, Miguel Rivera (que este viernes ejerció de mero espectador), los que comparecían ante los aficionados. Mirar hacia el futuro es la mejor fórmula para olvidar la triste temporada 2023-24.

Andrés Roldán, que se consideró “muy bien acompañado” fue el encargado de abrir el acto (que otra vez contó con numerosa presencia de aficionados) en el que hizo referencia a la trascendencia de montar “un equipo de trabajo profesional” y catalogó como “un honor” acompañar en su primera comparecencia "a dos balonos de verdad", en referencia a Javier Baglietto e Ismael Chico, cuyos fichajes fueron adelantados por Europa Sur.

En referencia al excentrocampista, Roldán comentó: "Lleva dentro la Balona, ha ejercido de capitán, es muy querido y por múltiples razones es el idóneo para asumir el cargo de secretario técnico. No hay nadie mejor para desempeñar esa puesto”

Mario Galán, por su parte, explicó que aunque había recibido numerosas ofertas, nunca contempló otra opción que la de Ismael Chico para ocupar la secretaría técnica. “Tenía claro que debía elegir a alguien que fuese cien por cien de mi confianza y por eso jamás tuve dudas”, explicó, al tiempo que detalló que en el trabajo de confección de la plantilla, tanto él como el excapitán y el míster trabajan como un todo. “No habrá decisiones unilaterales, cada uno aportará su experiencia”.

Ismael Chico agradeció la confianza que en su trabajo han depositivo Roldán y Galán. “Es verdad que hace un año acabé quemado. Desgasta mucho ser director deportivo de un equipo que lucha por salvarse en medio de problemas económicos. Pero en cuanto Mario (Galán) me llamó... llegamos a un acuerdo en dos minutos”.

“Estoy muy contento y muy ilusionado”, recalcó. “El primer día que fui al club después de muchos meses me emocioné muchísimo. Estoy convencido de que vamos a hacer un buen equipo. No deberíamos olvidar que con Mario como director deportivo, bajo la presidencia de Alfredo Gallardo, con presupuestos muy bajos, y yo era jugador, competíamos por estar arriba en una Segunda B muy dura”.

“Después de dos años en los que no los hemos pasado bien, ya nos toca”, defendió el excapitán y ex director deportivo albinegro, que regresa después de un año de barbecho a una entidad a la que había estado vinculado dos décadas.

“No creo que el equipo no funcionase esta temporada porque no hayamos estado ahí”, replicó Ismael Chico al ser cuestionado por esta posibilidad. “Yo he estado dentro y he vivido éxitos, pero también descensos”.

“Son temporadas que salen, pero que a nadie le quepa duda de que todo el que llega lo hace con la mejor intención”, sostuvo.

Javier Baglietto

Roldán retomó la palabra para presentar a Javier Baglietto (Javivi) de quien dijo que gestionará su área “como una empresa”. “Tenemos muchas ideas, pero también necesitamos la ayuda de nuestros patrocinadores. Queremos organizar muchas cosas que sean buenas para La Línea y también para el club y en esa tarea Javier era la mejor persona que podíamos encontrar”.

Baglietto recalcó que para él supone “un placer” un regreso a las funciones que ya desempeñó bajo las presidencias de Alfredo Gallardo y Raffaele Pandalone. “Vuelvo con una ilusión enorme, pero también con el compromiso de aportar mi experiencia”, recalcó.

“Después de dos temporadas renqueando vamos a recuperar las señas de identidad de este club”, garantizó. “La Línea estará cerca de la Balona y la Balona, cerca de La Línea, todo el mundo tiene que sentirse unido al club porque además cuando el equipo está arriba, se nota que la ciudad está más alegre. Volveremos a ser la Balona que todos hemos conocido”.

“Desde que el club se constituyó en Socidad Anónima era necesario que se produjese un proceso, un rodaje, no era fácil pero estoy convencido de que todos los que han pasado por la Balona en estos cuatro años han tratado de hacerlo lo mejor posible y debemos estarles agradecidos”.

“Ahora nos toca coger el testigo y afrontar una tarea que tampoco va a ser sencilla, pero estoy convencido de que conseguimos entre todos que sea un éxito”, finalizó.