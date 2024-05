La Balompédica pone en marcha su 'proyecto ilusión' 2024-25

La Real Balompédica Linense dio este jueves el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto. Un nuevo sueño que se declina en blanco y negro y para el que no cabe otro adjetivo que el de ilusionante. El acto que sirvió para presentar en la céntrica cafetería Modelo de La Línea al ¿nuevo? director deportivo, Mario Galán, y al inquilino del banquillo, el malagueño Miguel Rivera (fichajes ambos adelantados por Europa Sur), estuvo rodeado de una inesperada expectación, representada por los numerosos hinchas, que es el reflejo de las ganas que tienen los balonos de dejar atrás una temporada llena de decepciones y poner de nuevo la mirada en el sueño que supone el regreso a la Primera Federación. Una dato muy relevante, lejos de prometer éxitos, los comparecientes garantizaron trabajo (“nos dejaremos hasta la última gota de sangre” llegó a decir el míster). Eso sí, todos coinciden en que esta nueva Balona 2024-25 debe estar acompañada por un sentimiento de unidad que se distancie mucho de las enormes diferencias entre hinchada e institución que se dejaron ver en el curso que acaba de finalizar.

El propietario, Andrés Roldán, no tuvo problemas en asumir los errores cometidos en la temporada 2023-24. “Empieza una nueva etapa, una nueva temporada con unos cambios importantes, porque le he dado muchas vueltas a lo sucedido esta campaña y a la falta de éxitos a nivel deportivo que hemos tenido. Uno aprende. Era mi primer año y uno se equivoca y yo lo hice al tomar decisiones. Quiero devolverle la ilusión a la gente, porque no solo vine con dinero para salvar el club, que estaba en una situación... regular. También lo hice con ganas de hacer las cosas bien y de alcanzar triunfos y sigo persiguiendo eso, aunque en mi primer año no pudo ser y por eso vamos a cambiar muchas cosas”.

“Estoy ilusionado al ver tanta gente”, dijo sin ambages, apenas comenzó su disertación. “Espero mantener vuestra ilusión, porque la mía está intacta”.

Roldán subrayó, como ya había hecho en su anterior comparecencia pública, la necesidad de “incorporar gente de La Línea, porque la Balona debe ser de los linenses". "Por eso Mario Galán, que lleva toda la vida vinculado al club, se hace cargo de la dirección deportiva, aunque me costó convencerle”.

“Las mejores plantillas de la Balona las he hecho él y lo sabéis bien vosotros, que le conocéis bien”, añadió. “Es de La Línea, conoce el fútbol, es balono, se implica al cien por cien y no hay nadie mejor para desempeñar ese cargo. No hay nadie más adecuado. Me transmite mucha seguridad”.

Roldán desveló que “un día después de ese partido malo” de Lebrija (en referencia a la derrota en la última jornada a manos del Antoniano que dejó a la Balona sin la clasificación para la Copa del Rey) había empezado a buscar “un nombre” para relevar a Antonio Fernández Rivadulla. “Desde el principio Mario (Galán) me habló muy bien de Miguel (Rivera) nos reunimos y nada más despedirnos le dije a Mario: éste es nuestro hombre. No hubo nunca otro nombre”.

Roldán destaca del preparador malagueño “la forma de jugar de sus equipos, la disciplina que inculca a su vestuario, su educación, que es una persona muy humana, muy educada, cómo se dirige a los jugadores...“

“Nuestro proyecto se basa en crear ilusión, en ofrecer un fútbol bonito, ofensivo, no aburrido y sabéis a lo que me refiero... no podemos repetir lo de la temporada pasada”, asumió.