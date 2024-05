Mario Galán: "Es un honor, pero también una pesada carga"

Mario Galán, sonriente, calificó su designación como director deportivo de la Real Balompédica Linense como “un orgullo” pero también como “una pesada carga” y deslizó que cuando el propietario Andrés Roldán le propuso cambiar las funciones dentro del club la idea le produjo cierto rechazo pero ante la insistencia del máximo accionista hizo suya la idea y la afronta "con la máxima ilusión".

“Tenemos que empezar desde la base, porque venimos de una temporada en la que no salieron bien las cosas y no porque no se intentaran, sino porque el fútbol sabemos que a veces el balón no entra... porque lo fundamental es ganar”, reflexionó Galán este jueves durante el acto de presentación tanto de él como del nuevo entrenador, Miguel Rivera, con el que la Balona arrancó la campaña 2024-25.

“Vamos a arrancar de cero y sin prometer nada, solo trabajo y más trabajo, vamos a intentar hacer el equipo más competitivo que podamos”, dijo. “Cuando yo hice este trabajo, sobre todo en la última época con Alfredo Gallardo (en referencia al expresidente albinegro, tristemente fallecido) desde la humildad y sin grandes presupuestos, conseguimos resultados importantes gracias a que hubo mucha unión entre todos y llevamos a este equipo donde se merecía”.

“No queremos engañar a nadie, solo podemos prometer trabajo, ilusión y muchas ganas” dijo el director deportivo, aunque deslizó que el club se marca “un objetivo mínimo que es intentar jugar la liguilla” de ascenso a la Primera Federación.

“Ése es el objetivo, la ilusión que tenemos todos, pero sabemos que es difícil, que cada vez los grupos van siendo más fuertes y que vamos a tener mucha competencia”, abundó.

Mario Galán sostuvo que Miguel Rivera es “un técnico adecuado” para el proyecto. “Queremos que nuestra afición se sienta cómoda, alegre”, insistió.

El director deportivo expresó su agradecimiento a la multitud de aficionados que le habían mostrado su apoyo desde que este periódico desveló que él había sido el designado para el cargo. “Y a aquellos que dudan de lo que podamos hacer, pues trataremos de convencerles con hechos. Solo queda ponerse manos a la obra”.

En el final de su discurso Galán deslizó que tendrá una mano derecha cuyo nombre aún no se puede desvelar “pero que aportará bastante”.