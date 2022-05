El Ayuntamiento y el PSOE se culpan del estado del edificio okupa en el que murió un hombre apuñalado

La muerte de un hombre apuñalado durante una reyerta entre okupas en el edificio abandonado del Secano ha provocado un cruce de acusaciones entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algeciras y el grupo municipal socialista, que se responsabilizan del estado en el que se encuentra el lugar.

El partido socialista ha emitido un comunicado este lunes en el que lamenta la "desidia del Ayuntamiento" e insta al equipo de gobierno municipal, "una vez más, a agotar todos los recursos a su alcance para adoptar ya alguna solución de urgencia, que permita, por lo menos, acabar con la situación de insalubridad e inseguridad que padecen desde hace años los vecinos de la zona".

En respuesta, la concejal delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, ha asegurado que el Ayuntamiento habría podido actuar “antes y mejor en el edificio del Secano si no hubiera existido una ley aprobada por los socialistas que ampara a los okupas”, y ha negado tajantemente que el equipo de gobierno haya actuado con “desidia”.

PSOE

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado por escrito al Ayuntamiento copia del expediente de actuaciones que se hayan llevado a cabo sobre este edificio de viviendas, ubicado entre los números 2 y 10 de la calle Doctor Patriarca Pérez Rodríguez, junto a las oficinas de Correos y en pleno centro de la ciudad, en una zona además muy transitada.

En el documento, registrado este lunes por el viceportavoz socialista, Fernando Silva, el PSOE pide también informe por escrito sobre las ordenes de actuación planteadas desde el Ayuntamiento a los propietarios del inmueble e instancias judiciales, y las respuestas recibidas, si las hubiera.

El PSOE algecireño ya había denunciado en anteriores ocasiones el abandono de este edificio. Lo volvió a hacer en la primera Comisión de Urbanismo de 2022, celebrada el pasado 10 de enero, cuando el propio Fernando Silva reclamó formalmente que se adoptaran medidas ante el estado, cada vez más lamentable, que presentaba el referido inmueble del Secano. “Se han vuelto a producir incendios estas Navidades, hay más destrozos, incluso los tapiados que se habían hecho para impedir el acceso a ciertas zonas, están rotos; la puerta del garaje también es franqueable...”, denunciaba entonces el viceportavoz socialista, según consta por escrito en el acta de dicha sesión.

“La respuesta de la presidenta de la Comisión fue que se iba a realizar una actuación en conjunto entre Urbanismo, Vías y Obras y Seguridad, y que se iba a intentar llevar a cabo el cerramiento, hablando con los propietarios, pero que el tema estaba en los Juzgados. Pues bien, cuatro meses después, seguimos sin saber qué es lo que se ha hecho; lo único que sabemos es que el edificio sigue igual, que ha ocurrido un hecho tan grave como la muerte de una persona, y que los vecinos están indignados y preocupados, y con razón”, ha recordado hoy Silva.

“El equipo de gobierno se escuda en que hasta que no se emita una resolución judicial no se puede hacer nada, pero lo que tampoco puede hacer es eludir su responsabilidad en lo ocurrido y mirar para otro lado. Los problemas en ese edificio vienen de tiempo atrás, y no se ha actuado con contundencia. A nuestro entender, sí cabía algún tipo de intervención subsidiaria por urgencia, por lo menos para retirar la ingente cantidad de basura acumulada y atajar el problema de la insalubridad, pero también para proceder, aunque fuera de forma provisional, al tapiado de los accesos”, advierte el viceportavoz socialista, al tiempo que lamenta haber podido constatar que “el Ayuntamiento ha dejado pasar demasiado tiempo, y no ha actuado, dentro de sus competencias, con la contundencia necesaria”.

Ayuntamiento

La concejala Yéssica Rodríguez defiende la actuación del Ayuntamiento: “Se ha realizado todo lo que está en nuestras manos para solucionar el tema, en contra de lo que dice el PSOE, así que lo que tendría que hacer es instar al Gobierno a que apruebe otra ley que proteja a la propiedad”.

La responsable de Urbanismo ha recordado que el edificio es una propiedad privada, que es a la que le compete actuar. "El Ayuntamiento siempre ha actuado conforme a la legislación urbanística, pero el hecho de la presencia de ocupantes en el edificio provocó un cambio, ya que la intervención queda fuera de nuestras competencias, y solo la propiedad, bajo el marco legal, puede proceder al desalojo de los personas que ocupan irregularmente el inmueble”, subrayó.

El Ayuntamiento relata que empezó a actuar en este caso en el año 2016, mediante una orden judicial a la propiedad instándola a adoptar medidas para acondicionar el edificio según las normas de higiene, seguridad y ornato que marca la ley. A la vista de que no se cumple, se imponen sendas multas coercitivas, que son recurridas por la propiedad alegando la imposibilidad de actuar en el edificio por la presencia de personas en su interior.

La información es corroborada por la Policía Local, que tras varias inspecciones, redacta un informe en el que confirma la existencia de varios pisos ocupados de forma irregular, y advierte de la imposibilidad de un cerramiento que pueda provocar el encarcelamiento de las mismas.

De forma paralela, la propiedad ha iniciado un procedimiento por la vía civil pidiendo autorización judicial para el desalojo.

Rodríguez ha manifestado que el Ayuntamiento está dispuesto a proceder a la limpieza de las zonas comunes de forma subsdidiaria, bajo el amparo judicial o el consentimiento de la propiedad, y siempre en colaboración con las Fuerzas de Seguridad. Así, esta misma mañana desde Urbanismo se ha contactado con la sociedad que gestiona la propiedad para actuar en cuanto sea posible y comenzar a cerrar huecos que no impidan la entrada y salida de personas, pero sí las acumulación de suciedad, “pero no porque lo diga el PSOE, sino porque cumplimos con nuestras obligaciones y esta es una batalla en la que llevamos muchos años”.