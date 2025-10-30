Todo lo que debes saber sobre Halloween 2025 en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar se prepara para vivir un fin de semana de miedo y diversión con motivo de Tosantos y Halloween 2025. Desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, los municipios de la comarca ofrecerán una amplia agenda de actividades que combinan sustos, música, disfraces y tradición. Pasajes del terror, gymkanas, talleres y fiestas se sumarán a la programación de un puente en el que la creatividad será la gran protagonista.

La Línea: El "Horror Freak" te hará temblar

La Línea vivirá tres intensas jornadas con la quinta edición del "Horror Freak", entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en la Casa de la Juventud. El viernes arrancará con un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring (de 17:00 a 23:00), acompañado de concursos de disfraces, una subasta benéfica y un ambiente digno de película.

El sábado 1, la jornada se centrará en la participación: habrá un juego de rol en vivo, gymkana del terror y concursos de gritos, mientras que el domingo 2 cerrará el evento una ludoteca terrorífica y un concurso de calabazas decoradas, ideales para los más pequeños.

Los Barrios: terror familiar y tradición mexicana

El viernes 31, Los Barrios desplegará actividades en sus diferentes núcleos urbanos. En Los Cortijillos, el "Hotel del Terror" y los cuentos de miedo animarán la plaza de San Juan desde las 18:00; en Palmones, cuentos y pasacalles recorrerán las calles a partir de las 18:30; y en Guadacorte, el Club Villaverde abrirá su Pasillo del Terror para toda la familia.

La jornada culminará con el musical "La fiesta de las calabazas" en el Paseo de la Constitución y el Altar de los Muertos en la Casa Urrutia, que permanecerá abierto hasta medianoche.

El sábado 1 y el domingo 2, el Edificio Pósito albergará el escape room "La Oujia" (de 18:00 a 23:00), junto a nuevas sesiones del altar tradicional mexicano.

La cosa no queda ahí, pues tanto el 31 como el 1, Bahía Plaza celebra Halloween con zancudos y talleres de calabazas y galletas.

Castellar: laberinto de miedo

Castellar convertirá su plaza Andalucía y el Patio Andaluz en un auténtico Laberinto del Terror el 31 de octubre. Desde las 17:30 habrá concurso de disfraces infantiles, y a partir de las 18:00, los visitantes podrán elegir entre pases "sin sustos" (18:00-20:00) o "con sustos" (20:30-01:00). La entrada será gratuita, pero el miedo está garantizado.

Jimena y Tesorillo: Halloween para todas las edades

En Jimena, el viernes 31 será el turno de la Gymkana de Halloween (Parque Práxedes Gómez, 18:30), mientras que el sábado 1 de noviembre llegará la esperada fiesta de disfraces en el Salón El Gato, desde la medianoche, con entrada a tres euros.

Por su parte, San Martín del Tesorillo celebrará su propia Casa del Terror el 31 de octubre en la calle Fábrica. De 17:00 a 19:00, el recorrido será apto para los más pequeños, mientras que a partir de las 21:0 abrirá al público general.

San Roque: epicentro del terror

El municipio sanroqueño se consolida como uno de los referentes comarcales con "La Casa Maldita", un impresionante pasaje del terror instalado en el sótano del Teatro Juan Luis Galiardo, que cerrará su recorrido el 31 de octubre (de 17:00 a 2:30). La experiencia, con más de 800 metros cuadrados, está pensada por todas las edades y promete emociones fuertes.

Esa misma tarde, a partir de las 18:00, las barriadas de Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique acogerán la Gran Fiesta Infantil de Halloween, con talleres, animaciones y concursos de disfraces.

El sábado 1 de noviembre, las celebraciones continuarán en Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores, donde las familias podrán disfrutar de más actividades infantiles en un ambiente festivo y seguro.

Algeciras: fiestas vecinales y magia urbana

Aunque el Ayuntamiento de Algeciras reserva su gran Casa del Terror para el festival Algeciras Fantástika (14 y 15 de noviembre), la ciudad no se quedará sin planes de Halloween el 31 de octubre. La Casita de las Palomas organizará una fiesta familiar en la plaza Picasso desde las 17:00, con animaciones y concursos de disfraces, mientras que el barrio de San José Artesano celebrará su Truco o Trato desde las 18:00 y un Aquelarre de Brujas a partir de las 21:30.

El sábado 1, la plaza de Grecia será el epicentro del barrio con puestos de artesanía, tarot, música, k-pop y gymkanas con premios.

Tarifa: atracciones y misterio

En Tarifa, el Paseo de la Alameda acogerá atracciones y actividades infantiles desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, mientras que el Hotel Tarifa Lances prepara una cena especial para la noche del 31, solo con reserva previa, ideal para quienes buscan una celebración más íntima.

¿Qué ponerse?

Entre las opciones de disfraz para este año, destacan las calabazas vivientes, la habitación de un adolescente, los bebés diabólicos en la cabeza —perfectos para quienes van apurados de tiempo—, disfraces en familia recreando Pesadilla antes de Navidad, o uno de los disfraces más comentados este año en redes sociales: un puercoespín terroríficamente cute.

Precaución en la noche

La Línea ha lanzado un mensaje claro: "tolerancia cero" ante actos vandálicos. Un bando municipal prohíbe el uso de prendas que oculten el rostro, la venta de espráis y la tenencia de huevos en la vía pública. Las sanciones pueden llegar hasta los 3.000 euros, y los padres serán responsables en caso de menores infractores. El objetivo es garantizar una noche segura y respetuosa para todos.

Halloween en casa: recetas y películas para temblar

Para quienes prefieran celebrar sin salir, Halloween también puede disfrutarse desde el sofá o alrededor de una buena mesa. Algunas propuestas irresistibles son la tabla de picoteo terrorífico con queso calavérico, la calabaza rellena de pollo, las momias de salchicha, las arañas de chocolate o la tarta de sangre (cheesecake de Mercadona).

Y para completar la velada, nada como un maratón de cine con títulos imprescindibles como El resplandor o Babadook.

Con propuestas para todos los públicos —desde los más pequeños hasta los amantes del terror más intenso—, el Campo de Gibraltar se prepara para celebrar Halloween con grandes dosis de terror y diversión.