Diez películas de miedo para vivir un Halloween de auténtico terror

Con el ambiente otoñal queriendo instalarse ya en el Campo de Gibraltar y las calabazas y calaveras ya asomando por los escaparates, el último fin de semana de octubre se presenta como la excusa perfecta para una maratón de terror. Desde clásicos del género hasta propuestas más recientes, estas diez películas prometen una dosis justa de sustos, tensión y misterio para todos los gustos.

1. El resplandor (1980)

Dirigida por Stanley Kubrick, esta adaptación de la novela de Stephen King es una obra maestra del terror psicológico. Jack Torrance acepta cuidar un hotel aislado durante el invierno, pero la soledad y las presencias del lugar lo empujan hacia la locura.

2. Hereditary (2018)

Ari Aster debutó con esta inquietante historia familiar en la que el duelo se convierte en una pesadilla. Cuando muere la matriarca de la familia Graham, oscuros secretos salen a la luz, arrastrando a todos hacia un destino aterrador.

3. El conjuro (2013)

Inspirada en los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, esta cinta de James Wan combina sustos clásicos y una atmósfera asfixiante. Una familia descubre que su casa está poseída por una fuerza maligna.

4. Babadook (2014)

Un cuento infantil se convierte en una amenaza real en este terror australiano dirigido por Jennifer Kent. Una madre viuda y su hijo deben enfrentarse a una criatura que surge de las páginas de un misterioso libro.

5. Scream (1996)

Wes Craven revitalizó el slasher con esta película que mezcla humor, ironía y asesinatos. Un grupo de adolescentes es acosado por un asesino enmascarado obsesionado con las reglas del cine de terror.

6. El sexto sentido (1999)

El niño que “ve gente muerta” marcó una generación. Con una atmósfera melancólica y un giro final inolvidable, la película de M. Night Shyamalan sigue siendo un referente del suspense sobrenatural.

Fotograma de 'Midsommar'. / E.S.

7. Midsommar (2019)

A plena luz del día también puede sentirse el horror. En este filme de Ari Aster, una pareja viaja a Suecia para asistir a un festival ancestral que se transforma en un ritual tan bello como macabro.

8. Déjame salir (2017)

Jordan Peele ofrece una mirada original al terror racial con esta historia en la que un joven afroamericano visita a los padres de su novia blanca… y descubre que nada es lo que parece.

9. La autopsia de Jane Doe (2016)

En una morgue de pueblo, un padre y su hijo intentan descubrir la causa de muerte de una joven sin identificar. A medida que avanza la autopsia, los fenómenos inexplicables aumentan.

10. The Witch (2015)

En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, una familia puritana es expulsada de su comunidad y se instala junto a un bosque donde nada es lo que parece. Una historia sobre la fe, la represión y el miedo a lo desconocido.

Este fin de semana, con una hora más de oscuridad, la mejor compañía puede ser una manta, un bol de palomitas… y una buena dosis de terror cinematográfico.