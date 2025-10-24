Halloween 2025 en el Campo de Gibraltar: programación completa para pasarlo de miedo

El Campo de Gibraltar se sumerge en una semana de miedo y diversión con motivo de Halloween 2025. Desde el 24 de octubre y hasta el 2 de noviembre, los municipios de la comarca ofrecen una amplia programación de pasajes del terror, gymkanas, fiestas, talleres, juegos de rol y actividades para toda la familia. Las ciudades y pueblos se llena de luces tenues, sustos inesperados y disfraces imposibles para celebrar la noche más escalofriante del año con propuestas que combinan tradición, creatividad y mucha adrenalina.

San Roque

San Roque se adelanta a la noche de Halloween con una programación que convertirá al municipio en un referente del terror en la comarca.

La propuesta estrella será “La Casa Maldita”, un espectacular pasaje del terror en el sótano del Teatro Juan Luis Galiardo, que abrirá los días 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre. Con más de 800 metros cuadrados y un recorrido de 250 metros lineales, promete una experiencia escalofriante apta para niños, jóvenes y adultos. El acceso se realizará por las calles Goya y Velázquez, con entradas a 5 euros, disponibles desde las 12:00 en la taquilla del teatro. Su horario será de 17:00 a 02:30, y se espera gran afluencia de público.

Además, el jueves 31 de octubre se celebrará la Gran Fiesta Infantil de Halloween en las barriadas, con talleres de manualidades, animaciones, pasacalles y concursos de disfraces. A partir de las 18:00, la diversión se repartirá entre varios puntos: Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique, con alternativas cubiertas por si llueve.

El sábado 1 de noviembre la celebración continuará en Guadiaro, Torreguadiaro, Guadarranque y Miraflores, también con actividades infantiles y familiares para prolongar el espíritu festivo.

La Línea

La Línea vivirá tres jornadas de auténtico miedo con la quinta edición del Horror Freak, que transformará la Casa de la Juventud en un espacio de terror, rol y diversión entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

El viernes 31 de octubre, la programación comenzará con un Pasaje del Terror inspirado en The Conjuring, abierto de 17:00 a 23:00, acompañado de concursos de disfraces (infantil a las 18:00 y adultos a las 21:00) y una original subasta de objetos malditos a las 19:30, cuyos beneficios se destinarán a la organización The Animal Collective.

El sábado 1 de noviembre estará dedicado a la participación. Desde las 14:00 hasta las 20:30, habrá un Juego de Rol en Vivo, una Yincana terrorífica a las 17:30, un concurso de gritos a las 19:00 y proyección de cortos de terror durante toda la tarde.

El domingo 2 de noviembre, el evento cerrará con una Ludoteca Terrorífica abierta de 12:00 a 19:00, partidas de rol del juego 10 Velas, un Lobo de Castronegro multitudinario y un concurso de calabazas decoradas, que pondrá el broche final a un fin de semana de auténtico pavor.

Los Barrios

Los Barrios apuesta por un Halloween repartido entre sus núcleos urbanos y con propuestas para todos los públicos.

El viernes 31 de octubre, Los Cortijillos acogerá el Pasaje del Terror: “Hotel del Terror” en la Plaza de San Juan, con cuentos de miedo a partir de las 18:00 horas. En Palmones, la jornada comenzará también a las 18:00 con cuentos y un Pasacalle del Terror a las 18:30 desde la sede de la Asociación Bahía de Palmones hasta la Plaza del Mar. En Guadacorte, el Club Villaverde abrirá su Pasillo del Terror, pensado para toda la familia.

Durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el Edificio Pósito se convertirá en el escenario del Escape Room “La Ouija”, abierto de 18:00 a 23:00 para quienes se atrevan a resolver los enigmas más oscuros.

Castellar

En Castellar, la cita será el viernes 31 de octubre con su tradicional Laberinto del Terror, que ocupará la Plaza Andalucía y el Patio Andaluz.

A las 17:30, la tarde comenzará con un concurso de disfraces con premios infantiles en la Plaza Andalucía. A partir de las 18:00 y hasta la 01:00, el Laberinto del Terror abrirá sus puertas, ofreciendo dos modalidades: pases sin sustos de 18:00 a 20:00 para los más pequeños y pases con sustos de 20:30 a 01:00 para los más valientes. Habrá una pausa técnica de 30 minutos para que las criaturas del miedo repongan fuerzas. La entrada será gratuita.

Jimena

Jimena propone una semana completa de actividades que combinan diversión, miedo y creatividad.

Los días miércoles 29 y jueves 30 de octubre se celebrarán talleres de pintacaras de Halloween para jóvenes de 10 a 16 años en la Ludoteca Municipal: el miércoles en San Pablo de Buceite y el jueves en la Estación de Jimena, de 18:30 a 20:30.

El jueves 30 de octubre tendrá lugar la Gymkana de Halloween en el Pabellón Municipal de San Pablo de Buceite, a las 18:30, mientras que el viernes 31 se repetirá en el Parque Práxedes Gómez de la Estación. Dirigidas a niños desde los 6 años, estas actividades prometen una tarde llena de aventuras misteriosas y pruebas terroríficas.

El sábado 1 de noviembre, a partir de las 00:00, la fiesta se trasladará al salón El Gato, con una Gran Fiesta de Disfraces para jóvenes y adultos. Habrá DJ, servicio de barra y premios al mejor disfraz. Las entradas cuestan 3 euros y pueden comprarse en los distintos puntos municipales hasta el 29 de octubre.

Tesorillo

El municipio de San Martín del Tesorillo celebrará Halloween el viernes 31 de octubre con una Casa del Terror en el edificio de la calle Fábrica, decorado para la ocasión.

De 17:00 a 19:00, la experiencia estará adaptada a los más pequeños y a los alumnos de los centros de idiomas, mientras que a partir de las 21:00, el espacio abrirá para todos los públicos. En paralelo, los jóvenes de 10 a 16 años podrán disfrutar de un taller de pintacaras de Halloween en el mismo lugar, de 17:00 a 19:00.

Algeciras

En Algeciras, aunque el Ayuntamiento no organiza actividades oficiales de Halloween, el público más amante del terror podrá disfrutar de la Casa del Terror del festival Algeciras Fantástika, programada para los días 14 y 15 de noviembre en el antiguo hospital militar de la calle Alfonso XI.

A nivel vecinal, la Casita de las Palomas celebrará una fiesta familiar de Halloween en la Plaza Picasso el 31 de octubre, a partir de las 17:00, con animación infantil, concurso de disfraces y actividades para todos los públicos.

