Algeciras prepara su Casa del Terror 2025: dos noches de miedo en el antiguo hospital militar por 17.000 euros

Algeciras volverá a temblar de miedo este otoño. El Ayuntamiento ha sacado a licitación la organización de la Casa del Terror 2025, una de las actividades más esperadas por los jóvenes de la ciudad, con un presupuesto de 16.940 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro días. El pasaje del horror abrirá sus puertas en el antiguo hospital militar de la calle Alfonso XI, el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, dentro de la programación del festival Algeciras Fantástika.

La Casa del Terror es ya un clásico en la agenda algecireña: cada año, decenas de valientes recorren sus salas, entre sustos, risas y gritos, en busca de una experiencia diferente. El pliego municipal la describe como una actividad de ocio alternativo “participativa, saludable y demandada por los jóvenes”, en la que pequeños grupos de entre seis y ocho personas deberán atravesar un pasaje ambientado con diferentes escenas de terror, acompañados por un guía que los pondrá en situación y por una tropa de actores y figurantes que les harán la vida imposible.

Aunque el recorrido se ubicará en el mismo edificio de ediciones anteriores, el guion cambia cada año. En esta ocasión, el Ayuntamiento exige que la historia “no tenga relación con hospitales” —una cláusula que parece escrita para evitar la obviedad de las crisis de las mamografías y las listas de espera—, y que el itinerario combine decorados, sonido y efectos a la altura del susto. El contrato obliga a la empresa adjudicataria a presentar un proyecto completo con historia, número de actores, medidas de seguridad y propuesta artística. Además, habrá dos niveles de terror: el viernes, “terror”; y el sábado, “pánico”.

El itinerario promete emociones fuertes: desde la entrada del antiguo hospital y su patio interior, hasta el aula magna, los pasillos y despachos convertidos en escenarios del miedo, pasando por el patio de los naranjos como punto final. Cada rincón deberá estar decorado “sin dejar espacios sin atrezzo”, y la animación se extenderá por todo el recinto durante las siete horas diarias que durará el evento. En el exterior, se instalará una carpa de maquillaje para quienes quieran caracterizarse y un pasacalles terrorífico con al menos 15 bailarines, coordinados con una academia de danza de la ciudad.

La entrada en el Antiguo Hospital Militar a la Casa del Terror en 2023. / E.S.

Uno de los detalles más llamativos del pliego es el nivel de precisión técnica exigido a las empresas. El documento municipal especifica, por ejemplo, que la instalación deberá contar con “ocho altavoces de 300 vatios”, entre otros elementos de sonido y seguridad. Un grado de detalle que recuerda al del polémico concierto de Henry Méndez, organizado el pasado verano por la misma empresa que ha montado en años anteriores la Casa del Terror, Calvario Producciones, una firma sin página web pero muy activa en redes sociales.

Los menores de 14 años solo podrán acceder acompañados, y el aforo estará controlado para evitar aglomeraciones. Cada grupo entrará por turnos, en un viaje que mezcla arte escénico, susto y humor negro, pensado para quienes disfrutan con la adrenalina.

El evento se desarrollará en paralelo al festival Algeciras Fantástika, que este año se celebrará del 10 al 15 de noviembre con una programación que incluye proyecciones, exposiciones, teatro y literatura fantástica. El certamen, dirigido por Ángel Gómez Rivero y organizado junto a la Universidad de Cádiz, rendirá homenaje al escultor José Orrego Durán y al actor Manuel Tafallé, entre otros.

La Casa del Terror 2025, en definitiva, volverá a convertir el viejo hospital en un escenario de pesadillas. Y aunque todo esté medido al milímetro —hasta los decibelios del grito—, lo único seguro es que más de uno saldrá corriendo antes de llegar a la salida.