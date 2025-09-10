El Ayuntamiento de Algeciras defiende el contrato a la medida de Henry Méndez frente a las sospechas de amaño de PSOE e IU

El Ayuntamiento de Algeciras ha negado este martes cualquier irregularidad en la contratación del cantante Henry Méndez a través de un contrato público valorado en más de 26.000 euros y redactado de manera que obliga a incluirlo como cabeza de cartel de la Frikyesta. Después de que Europa Sur desvelara los detalles del pliego de condiciones de este evento juvenil, que se celebrará los días 26 y 27 en el Lago Marítimo, el PSOE e Izquierda Unida reaccionaron con dureza. y dejaron ver sus sospechas de amaño para que el contrato recaiga en una empresa determinada.

A través de un comunicado y en respuesta a socialitas e IU, el concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, defiende que el procedimiento empleado —negociado sin publicidad "por razones artísticas"— está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público y es "práctica habitual en la contratación de actuaciones musicales por parte de las administraciones públicas". “Este mecanismo, además de estar respaldado legalmente, es utilizado de manera frecuente en otros municipios del Campo de Gibraltar y de toda España, debido al carácter exclusivo de este tipo de representaciones”, subraya.

Arango asegura el proceso para la contratación comenzó antes de que el dominicano desatara la polémica este verano en el festival Starlite de Marbella al gritar “¡odio a los rojos!” y pedir el voto para “Abascal o Mariano Rajoy”. Aunque días después pidió disculpas, varias localidades, como Elda (Alicante), cancelaron sus actuaciones por no tolerar discursos de odio.

“La cultura y la música no entienden de colores, no tienen ideología, los jóvenes apostamos por el entendimiento, la igualdad y el respeto entre todos”, manifiesta el concejal, que añade: "La única realidad es que el viernes y el sábado viviremos unas jornadas de ocio juvenil en la que, además de Henry Méndez, artistas locales tendrán la oportunidad de mostrar su arte sobre el escenario. Parece que lo que molesta a la oposición es que se hagan eventos lúdicos para los jóvenes, y que Algeciras pueda disfrutar de una jornada más cargada no solo de música, sino de actividades paralelas".

Arango asegura que a la oposición socialista “se le llena la boca solicitando actividades para los más jóvenes en los plenos, y cuando se organizan está intentando embarrarlas, ensuciarlas y boicotearlas. Al final nos demuestran a todos, que no les importa la juventud algecireña, sino aplicar el manual del partido socialista: acoso y derribo contra este equipo de gobierno”.

Una de las cuestiones que más preocupan a este Ayuntamiento son las afirmaciones respecto a la “crispación social” a las que hacen referencia los socialistas en sus declaraciones. "En realidad, esto es lo que le gustaría a ese sector de la oposición, pero desde el Consistorio estamos en condiciones de garantizar el correcto desarrollo de los conciertos y actividades, como siempre ha sido, en un ambiente lúdico y festivo con los jóvenes como protagonistas. Donde justo hace un año el Ayuntamiento llenó el coso de Las Palomas con el Algeciras Prix con total éxito", afirma.

Condiciones muy específicas

El tipo de contrato escogido por el Ayuntamiento de Algeciras reduce la competencia al invitar directamente a las empresas a negociar con la administración municipal. El pliego técnico, además, destaca por su nivel de detalle. Entre sus páginas se describen con precisión casi quirúrgica los materiales exigidos a las empresas aspirantes: los altavoces deberán medir exactamente 675 por 434 por 368 milímetros y pesar 28 kilos, además de incluir "conectores Speakon de cuatro pines, asas metálicas embutidas y multilaminado de abedul báltico".

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, anunció que su partido reclamará una copia del contrato “hecho a medida” con el que el alcalde, José Ignacio Landaluce, afirma, pretende “imponer” la presencia del cantante dominicano. Arrabal considera “totalmente inadmisible” que el regidor “juegue con el dinero público” en un evento organizado “tarde y mal”, con el que en realidad “busca crear crispación social con fines descaradamente sectarios y partidistas”.

La portavoz socialista ha instado a Landaluce a “rectificar”, alertando de que, “teniendo en cuenta los antecedentes”, ese concierto dirigido a un público mayoritariamente joven puede propiciar “insultos y mensajes de odio” que obliguen a reforzar la seguridad. “Hay muchos artistas que podrían haber actuado en la Frikyesta, pero este gobierno local ya tenía muy claro a quién quería traer y para qué”, critica.

Arrabal también ha recordado que “no es la primera vez que este equipo de gobierno hace trajes a medida”, y reprocha que se anuncien eventos sin tener los contratos formalizados. Para la líder socialista, lo ocurrido no es más que “otro intento del gobierno agotado y falto de transparencia de Landaluce por distraer la atención de su nefasta gestión”. Arrabal lamenta que el alcalde esté más pendiente de “mantener su sillón en el Senado” que de resolver problemas cotidianos de Algeciras como la limpieza, el transporte o el mal estado de calles y aceras.

IU también exige la paralización del contrato

La reacción del PSOE coincide con la de Izquierda Unida Algeciras, que ya había mostrado su rechazo horas antes. El secretario de organización, Andrés de Río, calificó la decisión de “lamentable” y reclamó a Landaluce que “no mezcle al Ayuntamiento con la promoción del odio”.

IU ha puesto el expediente en manos de sus servicios jurídicos, al considerar que el pliego técnico podría ser un “traje a medida” para favorecer a una empresa concreta. Del Río advirtió, además, de que el alcalde deberá asumir en exclusiva la responsabilidad de lo que ocurra en el concierto si sigue adelante.