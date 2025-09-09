El PSOE de Algeciras exige explicaciones a Landaluce por el contrato “a medida” para traer a Henry Méndez a la Frikyesta

El fichaje de Henry Méndez como cabeza de cartel de la próxima Frikyesta de Algeciras, a través de un contrato público valorado en más de 26.000 euros y redactado de manera que obliga a incluirlo, ha provocado una nueva tormenta política en la ciudad. El PSOE ha reaccionado con dureza este martes, 9 de septiembre, después de que Europa Sur desvelara los detalles del pliego de condiciones de este evento juvenil que se celebrará los días 26 y 27 en el Lago Marítimo.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha anunciado que el Grupo Socialista reclamará una copia del contrato “hecho a medida” con el que el alcalde, José Ignacio Landaluce, pretende “imponer” la presencia del cantante dominicano. Arrabal considera “totalmente inadmisible” que el regidor “juegue con el dinero público” en un evento organizado “tarde y mal”, con el que en realidad “busca crear crispación social con fines descaradamente sectarios y partidistas”.

"No es la primera vez que este equipo de gobierno hace trajes a medida, ni es la primera vez que el alcalde anuncia un acto o un evento, con todo lujo de detalles, pero sin que esté todavía ni siquiera formalizado el contrato", denuncia Arrabal

La portavoz socialista ha instado a Landaluce a “rectificar”, alertando de que, “teniendo en cuenta los antecedentes”, ese concierto dirigido a un público mayoritariamente joven puede propiciar “insultos y mensajes de odio” que obliguen a reforzar la seguridad. “Hay muchos artistas que podrían haber actuado en la Frikyesta, pero este gobierno local ya tenía muy claro a quién quería traer y para qué”, ha criticado.

Arrabal también ha recordado que “no es la primera vez que este equipo de gobierno hace trajes a medida”, y reprocha que se anuncien eventos sin tener los contratos formalizados. Según ha avanzado este periódico, el pliego del evento impone la contratación de Méndez mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por más de 26.000 euros. “La Ley está para cumplirla y los procedimientos deben hacerse en tiempo y forma, no a golpe de improvisación ni de ocurrencias”, ha subrayado.

Para la líder socialista, este expediente no es más que “otro intento del gobierno agotado y falto de transparencia de Landaluce por distraer la atención de su nefasta gestión”. Arrabal lamenta que el alcalde esté más pendiente de “mantener su sillón en el Senado” que de resolver problemas cotidianos de Algeciras como la limpieza, el transporte o el mal estado de calles y aceras.

IU también exige la paralización del contrato

La reacción del PSOE coincide con la de Izquierda Unida Algeciras, que ya había mostrado su rechazo horas antes. El secretario de organización, Andrés de Río, calificó la decisión de “lamentable” y reclamó a Landaluce que “no mezcle al Ayuntamiento con la promoción del odio”.

IU ha puesto el expediente en manos de sus servicios jurídicos, al considerar que el pliego técnico podría ser un “traje a medida” para favorecer a una empresa concreta. De Río advirtió además de que el alcalde deberá asumir en exclusiva la responsabilidad de lo que ocurra en el concierto si sigue adelante.

La polémica que persigue al artista

Henry Méndez, conocido por éxitos de reguetón y música urbana, desató la polémica este verano en el festival Starlite de Marbella al gritar “¡Odio a los rojos!” y pedir el voto para “Abascal o Mariano Rajoy”. Aunque días después pidió disculpas, varias localidades, como Elda (Alicante), cancelaron sus actuaciones por no tolerar discursos de odio.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Algeciras lo ha señalado como protagonista principal de la Frikyesta, en un contrato público que ha encendido el debate político y social en la ciudad.