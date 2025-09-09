Izquierda Unida carga contra el fichaje de Henry Méndez para la Frikyesta de Algeciras: “Landaluce debe parar este expediente”

Izquierda Unida Algeciras ha reaccionado con dureza tras conocerse, a través de una noticia publicada este martes por Europa Sur, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un expediente de contratación para que el cantante Henry Méndez encabece la próxima edición de la Frikyesta, prevista los días 26 y 27 de septiembre en la explanada del Lago Marítimo. El contrato, valorado en más de 26.000 euros, se tramita mediante procedimiento negociado sin publicidad y detalla con minuciosidad la presencia del artista, a pesar de las polémicas recientes que arrastra.

El nombre de Méndez no ha pasado desapercibido este verano. En el festival Starlite de Marbella, el cantante exclamó desde el escenario: “¡Odio a los rojos!” en un contexto de abucheos a Pedro Sánchez. Poco después animó a votar “a Abascal o a Mariano Rajoy”, un lapsus que levantó críticas y que llevó a algunos municipios, como Elda (Alicante), a cancelar sus conciertos por incitación al odio. Aunque días más tarde pidió disculpas, el eco de sus palabras aún colea.

"Este asunto no hay por donde cogerlo, por lo que reclamamos a Landaluce que de carpetazo al asunto dejando en suspenso el expediente de contratación", afirma Andrés del Río

Ante este escenario, IU Algeciras ha calificado de “lamentable” la decisión del equipo de gobierno local. “El alcalde, José Ignacio Landaluce, debe dar marcha atrás al expediente para no mezclar al consistorio con la promoción del odio por la diferencia de opinión”, ha señalado el secretario de organización de la formación, Andrés de Río.

Según la federación de izquierdas, los municipios deben ser “piezas clave en la apuesta por la convivencia”, y consideran que actuaciones como esta echan por tierra los esfuerzos integradores de la sociedad algecireña. De Río ha puesto al regidor ante una disyuntiva: “Landaluce tiene la oportunidad de decidir si apunta a Algeciras a la nómina de ciudades que se han opuesto a poner dinero público en la profusión del odio o si, por el contrario, quiere situar a nuestra ciudad en aquellas que apuestan por la confrontación”.

IU no se queda en la crítica política. La organización ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos para investigar si la redacción del pliego técnico supone un exceso de celo o bien un “traje a medida” para favorecer a una empresa concreta.

“El asunto no hay por dónde cogerlo, por lo que reclamamos a Landaluce que deje en suspenso el expediente de contratación. De lo contrario, él será el único responsable de lo que ocurra en ese concierto”, ha concluido De Río.