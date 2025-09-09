El Ayuntamiento de Algeciras ficha al cantante Henry Méndez en un contrato hecho a medida tras su polémica frase: "¡Odio a los rojos!"

Henry Méndez, la voz que en sus canciones se presenta como el “flow tropical”, está llamado a ser el gran protagonista de la próxima Frikyesta de Algeciras. El artista dominicano, afincado en España desde hace años y conocido por éxitos como su versión de El tiburón —que arrasó en los noventa de la mano de Proyecto Uno—, vuelve a ser noticia, aunque esta vez no tanto por su música como por el modo en que ha llegado a formar parte del cartel.

El Ayuntamiento de Algeciras ha sacado a licitación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, el contrato para la organización y producción de la Frikyesta, un evento juvenil de dos días previsto para finales de septiembre. El pliego deja poco margen a la improvisación: fija las fechas, el lugar, los horarios, los artistas locales invitados… y sobre todo el nombre de quien debe encabezar el espectáculo. La empresa adjudicataria tendrá que garantizar la presencia de Henry Méndez en el escenario.

Durante su actuación en Marbella, mientras un grupo de espectadores profería insultos contra Pedro Sánchez, Henry Méndez tomó el micrófono y declaró: "¡Yo no soy socialista, odio a los rojos!"

El cantante, que actuó en La Línea de la Concepción en julio de 2024, no atraviesa precisamente un momento libre de controversias. Este verano levantó una fuerte polémica en el festival Starlite de Marbella cuando, desde el escenario, exclamó: “¡Odio a los rojos!”.

Sus palabras, lanzadas en un contexto de abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardaron en correr como la pólvora. A renglón seguido llegó a pedir que en las elecciones se votase “a Abascal o a Mariano Rajoy”, un lapsus que arrancó incredulidad y críticas a partes iguales. Días después, el artista pidió disculpas y negó sentir rencor hacia nadie, pero la frase ya había hecho su camino.

El episodio provocó que en algunos municipios, como Elda (Alicante), se cancelara su actuación, alegando que no se tolerarían discursos de odio. En otros lugares, sin embargo, se mantuvo: el Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada), gobernado por el PP, le ha mantenido como estrella en su programación de septiembre pese a las críticas del PSOE local. En Madrid, su presencia en fiestas y actos institucionales también ha levantado ampollas: en 2023 fue el principal reclamo musical en un acto del Partido Popular dirigido a la comunidad latina en el que participaron Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

A pesar de la controversia, Algeciras se suma ahora a la lista de municipios que cuentan con él. Y lo hace con un contrato público valorado en 26.015 euros (21.500 sin IVA). La Frikyesta se celebrará los días 26 y 27 de septiembre, de 19:00 a 1:00, en la explanada del Lago Marítimo. Además de la actuación de Méndez, se prevé la participación de DJs y grupos locales seleccionados por la Delegación de Juventud del propio consistorio, dirigida por Francisco Javier Arango.

"Desde el Ayuntamiento de Algeciras no entramos en opiniones o valoraciones ideológicas personales"

"Desde el Ayuntamiento no entramos en opiniones o valoraciones ideológicas personales, además cabe recordar que el artista ofreció disculpas públicamente por dicho comentario. Por lo que nuestra prioridad es garantizar que los asistentes puedan disfrutar de dos días de celebración en el Lago Marítimo, con un artista de gran renombre", han respondido fuentes del Consistorio algecireño, a petición de Europa Sur.

Desde los milímetros hasta el multilaminado de abedul báltico

El procedimiento escogido también da que hablar. No se trata de un concurso abierto, sino de un procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula de contratación que la Ley de Contratos del Sector Público permite en "circunstancias concretas" y que reduce la competencia al invitar directamente a las empresas a negociar con la administración municipal.

El nivel de detalle técnico incluido en el pliego también resulta extraordinariamente específico. El documento detalla minuciosamente los medios materiales que deben cumplir las empresas aspirantes, llegando incluso a definir las medidas exactas y el peso de los altavoces requeridos

El pliego técnico, además, sorprende por su nivel de detalle. Entre sus páginas se describen con precisión casi quirúrgica los materiales exigidos a las empresas que aspiren al contrato, hasta el punto de especificar que los altavoces deberán medir exactamente 675 por 434 por 368 milímetros y pesar 28 kilos, además de incluir "conectores Speakon de cuatro pines, asas metálicas embutidas y multilaminado de abedul báltico". El listado parece más la ficha técnica de un distribuidor que un documento administrativo.

Detalle del pliego para organizar la 'Frikyesta', donde el Ayuntamiento de Algeciras detalla hasta las medidas y el peso de los altavoces.

Gestión de barras y food trucks

La empresa adjudicataria, además de garantizar la presencia de Méndez como artista principal sobre el escenario y el despliegue técnico con esas características, podrá gestionar las barras y varios food trucks durante el evento, lo que añade un aliciente económico a la concesión.

Por ahora, el expediente está en fase de evaluación por parte de la Delegación de Juventud. Si todo sigue su curso, a finales de septiembre los jóvenes algecireños bailarán al ritmo del “flow tropical” de Henry Méndez en la explanada del Lago Marítimo. Lo harán en una fiesta que, sobre el papel, promete música, luces y ocio alternativo, pero cuyo pliego de condiciones deja la sensación de que el guion ya estaba escrito mucho antes de comenzar el casting entre las empresas.