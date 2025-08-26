Agaden denuncia la resaca ambiental de la Noche Ibicenca en Getares que dejó la playa llena de confetis, globos y otras basuras

La playa de Getares de Algeciras amaneció el sábado con resaca. No de ron ni de música electrónica, sino de confetis pegados a la arena, globos desinflados y restos varios que habían cambiado el tono azul del mar por un matiz más plástico. La escena, recogida en fotografías por la asociación Agaden-Ecologistas en Acción, es la cara menos luminosa de la llamada Noche Ibicenca que el Ayuntamiento celebró el pasado 22 de agosto en este rincón del Parque Natural del Estrecho.

“Las playas son espacios de ocio, sí, pero también de vida. No podemos permitir que una fiesta acabe degradando un entorno protegido”, lamentan desde Agaden, que asegura haber recibido quejas de bañistas y vecinos tras el evento. La organización ecologista ha pedido una limpieza inmediata y una regulación más estricta que prohíba el uso de confetis plásticos, globos de agua y otros elementos que terminan, irremediablemente, flotando en la orilla o hundidos en los estómagos de la fauna marina.

Los concejales Álvaro Márquez y Francisco Arango, junto a los organizadores de la Noche Ibicenca, un evento programado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras.

La versión municipal, en cambio, es diametralmente opuesta. El alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó la “magnífica respuesta” de los asistentes y la capacidad de la ciudad para acoger eventos “de primer nivel”. La Delegación de Juventud, organizadora de la cita, calificó la jornada como un ejemplo de “ocio saludable y participativo”, subrayando el éxito de actividades como la Fiesta Holi o el sorteo de entradas para el parque acuático Bahía Park.

Entretanto, la arena guarda pruebas físicas de lo que los discursos no recogen. Allí, donde se suponía que reinó la música y el color, se acumulan huellas de un modelo de diversión que, según Agaden, amenaza la salud del ecosistema y proyecta una imagen negativa de la ciudad. “No es incompatible el ocio con el respeto al medio ambiente, pero hace falta voluntad política”, remarcan los ecologistas.