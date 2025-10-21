Algeciras Fantástika 2025 llenará la ciudad de arte, misterio y terror del 10 al 15 de noviembre

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que la nueva edición de Algeciras Fantástika se celebrará del lunes 10 al sábado 15 de noviembre de 2025, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas del Campo de Gibraltar. El evento, que reúne lo mejor de las artes fantásticas y del terror, contará con una amplia programación repartida en escenarios emblemáticos como el Teatro Florida, el Museo Municipal y el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

En la presentación oficial estuvieron presentes el vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, Gonzalo Sánchez Gardey; la directora del Secretariado de Desarrollo de Proyectos del Campus Bahía de Algeciras, Pilar Bas; los tenientes de alcalde delegados de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, y de Universidad, Javier Vázquez Hueso, junto al director del festival, Ángel Gómez Rivero.

Como novedad, la organización ha decidido otorgar los Místicos de Honor al escultor José Orrego Durán y al actor gaditano Manuel Tafallé, en reconocimiento a sus trayectorias artísticas. Las distinciones serán entregadas durante la gala de clausura del certamen.

El alcalde Landaluce subrayó que Algeciras Fantástika “es otro claro ejemplo de los resultados que da la colaboración existente entre la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, desde donde logramos recuperar el festival cuando se había dejado de celebrar”. Además, agradeció el esfuerzo de las delegaciones municipales de Cultura y Universidad “por el intenso trabajo realizado en las últimas semanas para ultimar todos los detalles de esta edición”.

Por su parte, el director del festival, Ángel Gómez Rivero, adelantó algunos de los atractivos que conformarán la programación de este año: la participación de las alumnas de la academia de danza Adaggio, dos exposiciones de los artistas Alberto Ibáñez e Inmaculada Blanca, un tributo literario a Gaston Lerroux, autor de El fantasma de la Ópera, y la presentación musical de Abrahxas Lagoon, con una composición original de Mara Dekhat Bhuli.

La agenda incluirá también la presentación de la antología de relatos “La huella del brujo”, escrita por varios autores, y una proyección conmemorativa por el centenario de la película El fantasma de la Ópera (1925), de Rupert Julian, que contará con acompañamiento musical en directo a piano, interpretado por Juan Luis Reyes Parodi.