Algeciras celebra el Día Internacional del Artista con un homenaje al flamenco y a la guitarra

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, acompañada por la también teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, ha presentado las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Algeciras con motivo del Día Internacional del Artista, que se celebrará el próximo 25 de octubre.

En la presentación participaron además varios de los colaboradores de este evento, como la presidenta de RecreArte, Susana Mena; el director de Stylo Urbano, Kuny Muñoz; la profesora de la Escuela de Danza Municipal, Judith de la Rosa; Sara Vázquez, directora de la academia que lleva su nombre; y Juan Antonio Almeida, coordinador de Eracis.

Pilar Pintor destacó que este año la conmemoración se une al nacimiento de Pablo Picasso y al Día Internacional del Flamenco, que se celebrará días después. “Esta unión se debe a que este año se cumplen 15 años de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, explicó la delegada de Cultura.

El evento reunirá a 37 artistas, además de aquellos que quieran sumarse, a partir de las 11:30 en el entorno del Edificio Pérez Villalta. La jornada incluirá diversas actuaciones, con la guitarra como protagonista.

Desde la Delegación de Cultura se ha propuesto además una iniciativa sostenible y creativa: cada artista que lo desee podrá confeccionar una guitarra con materiales reciclados, siguiendo una plantilla facilitada por el Ayuntamiento. Estas piezas formarán parte de una exposición itinerante en homenaje a este instrumento y al flamenco.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Paula Conesa, recordó el taller de guitarra impulsado por Eracis, que nació de la idea de donar instrumentos a niños de zonas desfavorecidas para fomentar su aprendizaje musical.

La presidenta de RecreArte, Susana Mena, subrayó la importancia del trabajo colectivo en la organización del evento: “Esta celebración es posible gracias al esfuerzo conjunto de personas y entidades, que convertirán los alrededores del Edificio Pérez Villalta en un escenario urbano para el disfrute de todos los algecireños”.