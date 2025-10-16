Paco de Lucía conquista a Milo J en 'La Revuelta'

El legado de Paco de Lucía sigue vivo y vibrante, conquistando oídos más allá del tiempo y las fronteras. Esta vez, su magia ha sorprendido a uno de los talentos más jóvenes y prometedores de la música urbana latinoamericana: Milo J. El artista argentino, de tan solo 17 años, se encuentra en España promocionando su nuevo disco La vida es corta y, durante su paso por La Revuelta, el programa de TVE conducido por David Broncano, vivió un momento que no olvidará.

En pleno directo, Grison y el presentador quisieron acercarle a los grandes del flamenco y le mostraron grabaciones de Camarón de la Isla y de Paco de Lucía. La reacción de Milo J fue genuina: “Es buenísimo, tenía 500 dedos, qué locura…”, exclamó, entre risas y asombro, al escuchar los acordes del guitarrista de Algeciras.

Milo J —cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel— se ha convertido en una figura clave de la nueva escena musical argentina gracias a su estilo introspectivo, una fusión entre rap, soul y melodías melancólicas que reflejan una madurez poco común para su edad. Su álbum La vida es corta profundiza en temas como el paso del tiempo, la juventud y la búsqueda personal, conectando con miles de jóvenes que encuentran en su música una voz cercana y sincera.

Su paso por España no solo ha servido para presentar su nuevo trabajo, sino también para descubrir una tradición musical que lo ha dejado fascinado.