El grupo algecireño Aliquindoi emociona en ‘La Voz’ con su versión de 'Pájaros de barro'

La próxima gala de La Voz promete una de las actuaciones más especiales para los campogibraltareños. Desde Algeciras, el grupo Aliquindoi —formado por José Antonio, Joel y Antonio Jesús, este último ya fuera del proyecto, ya que el programa se grabó hace unos meses— subirá al escenario del programa de Antena 3 para interpretar una versión muy personal del tema Pájaros de barro, de Manolo García.

El trío gaditano llega dispuesto a demostrar que en el formato también hay espacio para los grupos y que la unión de tres voces puede crear algo verdaderamente mágico. Su propuesta, llena de sentimiento, frescura y autenticidad, reflejará la esencia del sur y el arte que caracteriza al Campo de Gibraltar.

Durante la actuación, los coaches no tardarán en reaccionar ante la conexión vocal del grupo, según explica el artículo de Antena 3. “Son muchas voces”, comentará Malú, sorprendida por la armonía entre los tres intérpretes. Por su parte, Pablo López destacará la autenticidad del trío con una frase que resonará en el plató: “Suena a Cádiz, puro, puro”.

El paso de Aliquindoi por La Voz promete emocionar al público y dejar huella, mostrando que el talento algecireño no entiende de fronteras ni de formatos. La incógnita ahora es si alguno de los coaches se atreverá a girarse y apostar por un grupo que llega, como siempre, con el alma por bandera.