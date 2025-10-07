La algecireña Tatiana Delalvz gana el Premio +Músicas a la Mejor Producción del Año

La productora algecireña Tatiana Delalvz ha sido reconocida con el Premio +Músicas a la Mejor Producción del Año por su trabajo en Superpoder (Apple Session), de la cantante cordobesa María José Llergo. La gala de entrega tuvo lugar el lunes 6 de octubre en el Museo Reina Sofía, en una edición que volvió a poner el foco en el talento femenino dentro de la industria musical española.

Los Premios +Músicas tienen como objetivo dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres en la música, impulsando su papel tanto sobre los escenarios como detrás de ellos. En la misma categoría competían también Delaporte y Karmento, lo que refuerza aún más el mérito del galardón obtenido por la creadora algecireña.

Tatiana recibió el premio de manos de Alba Morena y de la propia María José Llergo, con quien mantiene una estrecha relación profesional y personal. Al subir al escenario, la productora recordó con humor cómo nació la idea de su candidatura:

“Me llamó la atención que en estos premios de la música, de la mujer, que hay muchas productoras que trabajamos cada día por buscarnos el pan y seguir adelante, así que lo comenté. Un año después, aquí estamos”, dijo entre risas, visiblemente emocionada.

Tatiana Delaluvz, recogiendo su galardón a Mejor Producción del Año en los Premio +Músicas

Durante su discurso, tuvo también palabras de cariño para la artista cordobesa, a la que considera “su hermana”. “Con María José preparábamos las Apple Session el pasado año, cuando fui a entregar el premio Mejor Grabación Flamenco. Ya me parecía entonces un regalo, porque si algo he escuchado yo mucho en mi vida, es música de María José Llergo”, expresó, recordando con afecto aquellos días de trabajo conjunto.

Tatiana quiso dedicar el galardón a las mujeres más importantes de su vida: “Mi mamá y mi mujer, las personas que me han dado todas las oportunidades reales que tengo”, añadió, incluyendo también a María José Llergo en su dedicatoria.

El reconocimiento supone un nuevo paso en la trayectoria profesional de Tatiana Delalvz, un premio que celebra no solo su talento técnico y creativo, sino también su compromiso con visibilizar el trabajo de las productoras en una industria donde aún queda camino por recorrer. Con este logro, la artista natural de Algeciras reafirma su posición como una de las voces más prometedoras del panorama musical nacional.