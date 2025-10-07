Café Quijano, primer confirmado para la IV edición de En La Línea Música 2026
El grupo leonés presentará su gira “Miami 1990” el 13 de marzo en el Palacio de Congresos de La Línea
Miss Grand Cádiz 2025 celebra su gala final en el Palacio de Congresos de La Línea tras su remodelación
El festival En La Línea Música ha anunciado el primer nombre de su cartel para la IV edición de 2026, y no podía empezar con mejor pie: Café Quijano será el protagonista de una de las noches más esperadas. El trío leonés actuará el 13 de marzo en el Palacio de Congresos de La Línea, donde presentará su nuevo espectáculo, Miami 1990.
El concierto promete ser un viaje nostálgico por los sonidos y emociones que marcaron el inicio de la trayectoria del grupo. Miami 1990 recupera los recuerdos que inspiraron a los hermanos Quijano en sus primeros años, y sigue la estela musical de álbumes emblemáticos como La Taberna del Buda (2001) o Manhattan (2021), combinando historias contadas y cantadas con el inconfundible estilo que les ha hecho perdurar en la memoria colectiva.
Con más de veinticinco años de carrera, Café Quijano se ha consolidado como una de las formaciones más queridas del panorama musical español. Su directo, considerado “uno de los más espectaculares y sorprendentes que se pueden ver sobre un escenario”, ofrece una experiencia vibrante que hace olvidar el paso del tiempo, un repaso a grandes éxitos que siguen sonando entre varias generaciones.
Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster, y la organización del festival promete nuevas confirmaciones en las próximas semanas, reafirmando su apuesta por la música en vivo y por convertir a La Línea en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de los grandes conciertos.
