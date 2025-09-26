Miss Grand Cádiz 2025 celebra su gala final en el Palacio de Congresos de La Línea tras su remodelación

La Línea será escenario los próximos 11 y 12 de octubre de la gala final de Miss Grand Cádiz 2025, un evento de relevancia que servirá para elegir a la representante provincial en el concurso Miss Grand España. La cita llega con un atractivo añadido: será el primer acontecimiento que acoja el remodelado Palacio de Congresos del municipio, un espacio emblemático que reabre sus puertas con este certamen.

El encuentro no solo busca seleccionar a la candidata gaditana que competirá a nivel nacional, sino también promocionar La Línea como destino turístico y cultural. "El certamen incorpora la puesta en valor del municipio y permitirá a los participantes conocer su riqueza cultural, histórica y social", subrayan desde la organización, que ha trabajado en estrecha colaboración con el Ayuntamiento.

Por parte municipal se ha expresado un agradecimiento especial a los responsables del evento "por haber elegido la ciudad para la celebración de este evento de primer nivel".

Entre las candidatas que competirán se encuentran varias jóvenes linenses, lo que añade un componente local a una cita que aspira a atraer la atención de toda la provincia.

Con motivo de la gala, la organización ha elaborado un vídeo promocional que muestra algunos de los paisajes más extraordinarios de La Línea.

De este modo, Miss Grand Cádiz 2025 se presenta como algo más que un certamen de belleza: una ventana para mostrar al exterior la identidad y el potencial turístico de La Línea de la Concepción.