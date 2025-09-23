Ya están disponibles las entradas para el concierto de Manolo García en La Línea

La Línea se prepara para recibir a uno de los nombres más destacados de la música española. Manolo García ha incluido la ciudad en su Gira de Teatros 2025 y actuará el 10 de enero en el Palacio de Congresos, dentro de un recorrido que lo llevará por algunos de los principales escenarios del país.

Las entradas para este esperado concierto ya están a la venta en la web manolo-garcia.com y se prevé una alta demanda, dado el tirón del cantante tanto entre sus seguidores más fieles como entre el público general que ha acompañado su carrera en solitario y en su etapa como vocalista de El Último de la Fila.

El músico regresa a los escenarios con Drapaires Poligoneros, un nuevo disco que verá la luz el 31 de octubre de 2025 y que incluye quince temas inéditos. Para darlo a conocer, ha preparado una gira por dieciséis teatros españoles en la que combinará estas composiciones con una revisión especial de Arena en los bolsillos, su primer trabajo en solitario. Este álbum, publicado en 1998, superó el millón de copias vendidas y fue reconocido con varios galardones, convirtiéndose en uno de los más aclamados de su carrera. Además, como es habitual en sus conciertos, también sonarán algunos de sus grandes éxitos.

El espectáculo se perfila como una de las grandes citas musicales del invierno en el Campo de Gibraltar, uniendo la oferta cultural a los atractivos turísticos de la ciudad en plena temporada estival. La llegada de un artista de la talla de Manolo García refuerza así la programación de eventos que cada año atraen a visitantes a La Línea, consolidando al municipio como uno de los puntos de referencia en el mapa cultural andaluz.