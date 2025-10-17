San Roque se llena de sustos y diversión con una gran fiesta infantil de Halloween en sus barriadas

San Roque se prepara para vivir un Halloween de lo más divertido y familiar. La concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, junto al teniente de alcalde de Juventud, David Ramos, ha presentado la programación especial que llenará de color, sustos y risas las plazas de las nueve barriadas del municipio.

“Animamos a todas las familias a venir disfrazadas y a participar en las pasarelas que hemos preparado para que los niños y niñas luzcan sus modelos más terroríficos”, señaló Fernández durante la presentación. La concejal destacó además que se trata de una fiesta pensada para el público infantil, pero con un ambiente familiar que invita a disfrutar juntos de la magia de la noche más aterradora del año.

Las actividades arrancarán a partir de las 18.00 e incluirán talleres de manualidades, animaciones y muchas sorpresas. El programa se desarrollará en espacios al aire libre, aunque el Ayuntamiento ha previsto locales cubiertos en cada barriada por si la lluvia decide sumarse a la celebración.

Cartel de la programación de Halloween en San Roque. / E.S.

El jueves 31 de octubre, la diversión se repartirá entre cinco puntos:

Alameda de San Pedro (Puente Mayorga) , con alternativa en el Centro Cívico La Esquina.

, con alternativa en el Centro Cívico La Esquina. Jardines del Edificio La Rosaleda (Campamento) , trasladándose al Casino Buenavista en caso de lluvia.

, trasladándose al Casino Buenavista en caso de lluvia. Recinto Ferial de Taraguilla , con el Centro de Día como opción cubierta.

, con el Centro de Día como opción cubierta. Plaza de San Bernardo (La Estación) , en la antigua estación de Renfe.

, en la antigua estación de Renfe. Recinto ferial de San Enrique, que pasaría al Edificio Multiusos.

El sábado 1 de noviembre, las actividades continuarán en:

Recinto Ferial de Guadiaro , con alternativa en el Vivero de Empresas.

, con alternativa en el Vivero de Empresas. Plaza Encarnación Sánchez (Torreguadiaro) , trasladándose a la sede de la Asociación La Charca.

, trasladándose a la sede de la Asociación La Charca. Patio de Los Remos (Guadarranque) , junto a la Asociación Carteia.

, junto a la Asociación Carteia. Y frente a la Asociación de Vecinos de Miraflores, en el interior de su sede.

Con esta programación, el Ayuntamiento de San Roque invita a los más pequeños y a sus familias a disfrutar de un Halloween seguro, creativo y lleno de momentos inolvidables. Porque en San Roque, este año, los sustos se vivirán con una sonrisa.