Tragedia en la A-7: un muerto y varios heridos en un accidente en Marbella que colapsa la autovía

Fallece un hombre en un choque entre un coche y una moto que obliga a cortar la autovía A-7 en Marbella.

Un hombre ha muerto en la mañana de este domingo, 7 de diciembre, en un grave accidente registrado en la autovía A-7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en el término municipal de Marbella. El siniestro, que ha implicado la colisión entre una motocicleta y varios turismos, ha obligado a cortar completamente la circulación en sentido Málaga y a restringir un carril en dirección Cádiz, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El aviso se recibió sobre las 7:20, momento en el que los testigos alertaron del impacto ocurrido en el kilómetro 1.052 de la vía. El conductor de uno de los turismos falleció en el acto, mientras que los dos ocupantes de otro vehículo resultaron heridos de gravedad. El motorista implicado sufrió lesiones de carácter leve.

La autovía permaneció cerrada durante más de dos horas, hasta que pudo restablecerse el tráfico alrededor de las 9:30, según la Dirección General de Tráfico, que habilitó un desvío provisional por la carretera A-397 para mitigar las retenciones.

Este no ha sido el único siniestro mortal registrado esta madrugada en la provincia de Málaga, donde el 112 ha confirmado un trágico balance de tres fallecidos y seis heridos en distintos puntos. Entre ellos, un joven de 30 años que murió tras chocar su moto contra una palmera en la avenida Ramón y Cajal de Marbella, y otro varón fallecido en la carretera A-7377 de Ronda tras la salida de vía de su vehículo, donde otras tres personas resultaron heridas de gravedad.

Precaución a los conductores del Campo de Gibraltar que este domingo en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada se desplacen hacia la provincia malagueña.