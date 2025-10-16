San Roque abre las puertas del miedo con “La Casa Maldita”, el pasaje del terror del Teatro Juan Luis Galiardo

La adrenalina y el miedo serán los protagonistas en San Roque durante la última semana de octubre. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento sanroqueño ha preparado una experiencia única: el pasaje del terror "La Casa Maldita", que tendrá lugar en la planta sótano del Teatro Juan Luis Galiardo los días 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de octubre, coincidiendo la última jornada con la esperada Noche de Halloween.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, presentó esta iniciativa junto al teniente de alcalde de Comercio, David Ramos, y la responsable de la empresa Horror House Events, Elisabeth Justicia. Durante seis intensas jornadas, los visitantes podrán sumergirse en un recorrido lleno de sustos, escenarios tenebrosos y personajes que harán temblar incluso a los más valientes.

Ruiz Boix explicó que en esta “nueva actividad de ocio” participarán unos 18 figurantes, cuya misión será “provocar risas y algún que otro temor”. Además, detalló que el pasaje ocupará más de 800 metros cuadrados y contará con un recorrido de más de 250 metros lineales, pensado para que lo disfruten niños, jóvenes y adultos, tanto de San Roque como del resto del Campo de Gibraltar.

El alcalde recordó también que esta propuesta sigue la línea de los pasajes del terror celebrados en años anteriores en Castellar, y que el acceso al recinto se realizará por las calles Goya y Velázquez. Paralelamente, el departamento de Participación Ciudadana, encabezado por la edil Rocío Fernández, organizará talleres infantiles en las barriadas para completar la programación de Halloween.

Ruiz Boix expresó su deseo de que la afluencia sea “masiva”, con el objetivo de repetir la experiencia en los próximos años.

Las entradas tendrán un precio único de 5 euros y podrán adquirirse a partir de las 12:00 en la taquilla del Teatro Juan Luis Galiardo. Se recomienda comprarlas con antelación, ya que se prevé una gran demanda. El horario de apertura del pasaje del terror será de 17:00 a 02:30.