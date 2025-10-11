Cuatro joyas gastronómicas en el Puerto de Sotogrande: sabores del mundo con vistas al mar

El Puerto de Sotogrande (San Roque) no solo presume de yates y elegancia, también de una oferta gastronómica capaz de conquistar cualquier paladar. Entre sus paseos junto al mar, cuatro locales destacan por su ambiente, su atención y su propuesta culinaria: Lokma, Don Diego Sotogrande, Foodisiac y Tipsy Mermaid.

Lokma

Avenida de la Marina — 4.9 estrellas

“Comida libanesa real, increíble en calidad y, sobre todo, en cantidades”, comenta un cliente entusiasmado. Y es que Lokma ha llegado al puerto con una propuesta que combina generosidad y sabor. Por unos 20 euros por persona, se disfruta de platos abundantes y auténticos, en un ambiente cálido y con un servicio que muchos califican de “excelente”.

El encanto del lugar no solo está en su cocina turca y libanesa, sino también en la atención de su personal. Bianca, mencionada en varias reseñas, “muy atenta y amable”, representa la esencia del local: cercanía y hospitalidad. “El chef viene a las mesas y se preocupa de su clientela”, apunta otro visitante. Todo un acierto para quienes buscan una experiencia auténtica, sabrosa y acogedora.

Don Diego Sotogrande

Ribera del Marlin — 4.1 estrellas

El exotismo se hace presente en Don Diego, un restaurante de Japan & Peru Fusion Food que sorprende por su carta de ceviches, sushis, woks y currys. Los comensales destacan platos como el ceviche nikkei o el Thai curry beef, “bastante bueno pero con escasa salsa”, así como el brownie de chocolate blanco, que parece haberse ganado un puesto entre los imprescindibles.

“Todo era perfecto. Calidad 100/100”, resume un visitante satisfecho, que destaca “el corte jugoso de la tilapia” y la atención “intachable” del personal. Aunque los precios son algo elevados, el público lo justifica por su “ubicación, calidad y vistas”. Ideal para quienes buscan un toque cosmopolita sin salir del puerto.

Foodisiac Sotogrande

Ribera del Marlin — 4.2 estrellas

Con un nombre que ya promete placer, Foodisiac se ha ganado su fama como el templo del brunch en Sotogrande. Su bollería casera y su café “exquisito” son protagonistas de una experiencia relajada, entre frutas frescas y vistas al puerto.

“Comida fantástica en un ambiente muy agradable y con un personal muy amable”, asegura una clienta. Otros destacan su “croissant buenísimo” y la posibilidad de disfrutar la terraza incluso con mascotas. Además, no falta la originalidad: una limonada con pepino fuera de carta ha causado sensación entre los visitantes.

Foodisiac combina cantidad, calidad y atención, convirtiéndose en un punto de encuentro perfecto para quienes buscan algo saludable, bonito y sabroso.

Tipsy Mermaid

Ribera del Marlin — 4.6 estrellas

En un entorno “encantador”, Tipsy Mermaid ofrece una experiencia donde la gastronomía se mezcla con la música y el buen ambiente. “Queríamos un lugar con bebidas, aperitivos y buena música… y fue una primera visita fabulosa”, relata un grupo de amigos.

Su carta de tapas y platos recién hechos brilla por su autenticidad: “Las albóndigas y las alitas de pollo, absolutamente increíbles”, comenta un cliente habitual. Todo ello acompañado por un servicio impecable —“David fue muy amable y atento”— y una atmósfera relajada que invita a quedarse horas.

Tipsy Mermaid es el lugar ideal para quienes buscan disfrutar del puerto con una copa, buena comida y la brisa marina como fondo.

Estos cuatro restaurantes resumen la esencia cosmopolita del Puerto de Sotogrande: una fusión entre la elegancia andaluza y la cocina del mundo. Desde el hummus libanés de Lokma hasta el sashimi de Don Diego, el brunch de Foodisiac o las tapas creativas de Tipsy Mermaid, cada parada es una invitación a disfrutar del Mediterráneo… bocado a bocado.