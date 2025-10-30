Bahía Plaza celebra un Halloween de miedo con talleres y pasacalles para toda la familia

El Centro Comercial Bahía Plaza (Los Barrios) se prepara para vivir un Halloween inolvidable, con un programa diseñado para disfrutar en familia durante dos jornadas llenas de creatividad, sorpresas y personajes de pesadilla. La cita tendrá lugar el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, con actividades gratuitas que prometen diversión para grandes y pequeños.

El viernes 31, de 17:00 a 20:00, los más pequeños podrán participar en un taller de calabazas, donde aprenderán a vaciar, tallar y decorar sus propias creaciones con la ayuda de monitores especializados. La actividad se celebrará en la galería principal del centro comercial, en un ambiente que invitará a sumergirse por completo en la magia y el misterio de Halloween.

La diversión continuará el sábado 1 de noviembre, también de 17:00 a 20:00, con un taller de galletas decoradas que llenará de dulzura y colores terroríficos las manos de los niños. Además, esa misma tarde, a partir de las 17:00, el centro comercial se transformará con un pasacalles de zancudos terroríficos, que recorrerán todo el espacio sorprendiendo a visitantes y familias con su espectacular puesta en escena.

"Queremos que Halloween se viva en Bahía Plaza como una experiencia completa: divertida, creativa y pensada para que las familias pasen tiempo juntas. Cada año intentamos ofrecer propuestas que conecten con nuestro público y llenen el centro de vida", destaca Rubén Montes, gerente de Bahía Plaza.

Con esta iniciativa, Bahía Plaza se consolida como uno de los espacios de referencia en el Campo de Gibraltar para disfrutar del ocio en fechas especiales, apostando por actividades accesibles para todos los públicos y un ambiente que combina entretenimiento, cercanía y participación.