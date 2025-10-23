Huele a Tosantos en el Campo de Gibraltar: descubre la programación en Algeciras, Los Barrios y San Roque

El Campo de Gibraltar se prepara para vivir una de sus tradiciones más esperadas: la festividad de Tosantos, una celebración que une gastronomía, cultura y diversión popular. Este año, Algeciras, Los Barrios y San Roque presentan una completa programación que combina los elementos más clásicos de la fiesta con propuestas innovadoras y actividades para toda la familia.

Algeciras

La Noche de Tosantos volverá a llenar de vida las calles de Algeciras el viernes 31 de octubre. El evento, considerado una de las citas más emblemáticas del calendario local, tendrá como epicentro el Mercado Ingeniero Torroja, aunque las actividades se extenderán desde el Mercado Hotel Garrido hasta el Barrio de la Caridad.

Desde primeras horas de la tarde, la ciudad ofrecerá actuaciones en directo, puestos de productos típicos y espacios para la promoción del comercio local. Miles de personas se dan cita cada año para disfrutar del ambiente festivo y degustar los sabores más tradicionales del otoño.

Los Barrios

El municipio barreño se convierte, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en epicentro de las celebraciones. El Paseo de la Constitución acogerá el tradicional Mercado de Tosantos y Artesanos desde el mediodía, acompañado de dulces y repostería elaborados por hermandades locales. La noche del jueves 31, a las 21.30, se estrenará el musical La fiesta de las calabazas.

Entre las actividades más singulares de Los Barrios destaca el Altar de los Muertos, una instalación inspirada en la tradición mexicana, que podrá visitarse en el patio de la Casa Urrutia con entrada gratuita. Permanecerá abierto el 31 de octubre de 18.00 a 00.00, y del 1 al 2 de noviembre de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.

El sábado 1 de noviembre continuará el mercado artesanal, junto a una actuación musical nocturna.

En las barriadas del municipio, habrá degustaciones de productos típicos (Los Cortijillos y Palmones), además de un concurso de repostería en el barrio marinero.

San Roque

En San Roque, la Alameda Alfonso XI acogerá el Mercadillo de Tosantos, que abrirá el viernes 31 de octubre a las 18.30. El sábado 1 y el domingo 2 permanecerá abierto de 10.00 a 23.45, con actividades de animación, juegos tradicionales y actuaciones musicales a partir de las 17.00.

Además, el Mercado Diego Ponce será otro punto destacado el sábado, entre las 11.00 y las 14.00, con talleres infantiles, una degustación de productos típicos y la actuación del grupo de baile Soul Fusion, dirigido por Sara Rojas.