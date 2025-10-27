Qué hacer este Tosantos 2025 en Algeciras

Algeciras se prepara para celebrar el próximo viernes 31 de octubre una de sus festividades más esperadas: la Noche de Tosantos, una cita que combina gastronomía, música, animación y tradición popular en distintos puntos del centro urbano.

El corazón de la fiesta: el mercado “Ingeniero Torroja”

El anillo exterior del mercado central será, un año más, el epicentro de la celebración, con unos cuarenta puestos de frutos secos, productos típicos y dulces de temporada. Desde las 20:00, el recinto contará con un rincón infantil, seguido a las 20:30 por una actuación de animación para niños.

A las 21:00 se celebrará la entrega de premios del concurso escolar de dibujo de Tosantos, y media hora después comenzarán las actuaciones musicales a cargo de David Cordobés, Daniel Valencia y el grupo “KM90”. Además, varios puestos del interior del mercado permanecerán abiertos ofreciendo servicios de hostelería, ideales para disfrutar de la gastronomía local mientras se vive el ambiente festivo.

Actividades desde el mediodía

La programación comenzará a las 14:00 en el mercado “Hotel Garrido”, donde actuará el artista algecireño Andrés Sánchez. A las 16:00 tendrá lugar un taller de pintacaras, y a las 18:00, la banda de música “Amando Herrero” pondrá ritmo al centro de la ciudad con un pasacalles que recorrerá las calles más céntricas.

Rincones para todos los públicos

El Parque María Cristina ofrecerá un rincón infantil con talleres de pintacaras entre las 18:00 y las 21:00, mientras que en la Plaza Alta se instalará un photocall de Tosantos. En ese mismo escenario, la asociación “Algeciras Patina” realizará una exhibición y, a las 18:30, el mago Ilias sorprenderá con su espectáculo de ilusionismo.

La jornada culminará con un flashmob a las 20:00, protagonizado por alumnos y profesores de la academia de baile “Stylo Urbano Center”, dirigida por Kuny Muñoz.

Comercio y ambiente hasta la medianoche

Como complemento a las actividades culturales y familiares, las tiendas de la zona comercial del centro podrán abrir de manera excepcional hasta las 23:00, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del ambiente festivo en una de las noches más animadas del año.